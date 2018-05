Veronica Maya/ E il marito Marco Moraci, tra romanticismo e magia (Domenica In)

Veronica Maya, la donna è a lavoro con il progetto Weekend d'Italia. Cosa racconterà nel salotto di Rai Uno questo pomeriggio? Grande attesa anche per Tennis & Friends. (Domenica In)

Veronica Maya è ancora all'opera con la miniserie Weekend d'Italia, il programma firmato Mediaset che si concentrano su diverse location magnifiche del nostro Paese. Prima fra tutte Ischia, un'isola rimasta nel cuore della conduttrice italiana, dove è sbarcata lo scorso aprile per approfondire i diversi aspetti di un sito così interessante e magico. L'autenticità di Ischia ha sempre affascinato Veroncia Maya, che aprirà le porte di casa a Domenica In per la puntata di oggi, 6 maggio 2018, e per lo spazio A casa di... che la vedrà dietro i fornelli. Per la prima volta lontano dai viaggi in tutta Italia e inquadrata nell'intimità del suo focolare domestico, in un'intervista a tu per tu con la conduttrice Benedetta Parodi. La Maya del resto è ormai una delle ospiti abitudinarie del programma di Rai 1. Lo scorso mese ha partecipato infatti con il marito Marco Moraci al gioco delle affinità, raccontando il loro pimo incontro, fra romanticismo e magia. Anche grazie alla splendida cornice di Capri, che in questo caso ha fatto le veci di Cupido: quell'incontro avvenuto quasi per caso si è trasformato poi in un grande amore che dura ancora oggi e che i due non esitano a celebrare, rievocando emozioni e sensazioni del loro fatidico sì.

IL TOUR TENNIS & FRIENDS 2018

Veronica Maya non può che essere presente al Tennis & Friends 2018, il tour che è già partito da Napoli nei giorni scorsi e che prevede una tappa nella Capitale il prossimo 19 maggio. Il tutto a favore della prevenzione, grazie ad una manifestazione che si concluderà in autunno a Milano e che offrirà ai partecipanti check-up completi e gratuiti per avere un'eventuale diagnosi di patologie in atto. La Maya sarà solo una dei vip presenti all'evento ed al fianco di nomi come Paolo Bonolis, Dario Bandiera, Amadeus, Neri Marcoré e molti altri ancora. La conduttrice si prepara inoltre a ritornare sul piccolo schermo di Rai 1 nei prossimi mesi con il suo Quelle brave ragazze, il talk show inaugurato l'anno scorso e che è piaciuto molto ai vertici della rete pubblica, tanto da decidere di promuoverlo per una seconda stagione. Come ricorda La Nuova Tv, il programma andrà in onda subito dopo Unomattina Estate, consentendo così alla Maya di attirare i riflettori di una fascia centrale e tutto al femminile. Gli ascolti l'anno scorso non sono stati di certo rosei, ma sembra che la Maya abbia conquistato il parere favorevole del pubblico estivo. Il tutto grazie ad un mix che spazia dal gossip all'attualità e dallo spettacolo fino alla cinematografia, cronaca nera esclusa.

