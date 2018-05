Veronica Peparini balla al serale di Amici 17/ Video, esibizione in diretta con Lauren: pubblico in delirio

Veronica Peparini si esibisce in diretta al serale di Amici 17 e balla con Luren della squadra Blu. Pubblico entusiasta, tantissimi complimenti sul web

06 maggio 2018 Anna Montesano

Veronica Peparini, Amici 17

Una puntata ricca di sorprese quella del serale di Amici 2018 in onda questa sera. Eliminazioni, divertenti esibizioni della commissione interna, polemiche questa sera, ma anche l'esibizione di uno dei professori più amati del programma. Durante una delle prove a scelta date ai ragazzi delle due squadre, Lauren sceglie di schierarsi ma non sa che nella sua esibizione sul palco sarà affiancata da Veronica Peparini. Maria De Filippi infatti annuncia che la maestra danzerà al suo fianco sulla canzone dei Modà "Sono già solo". È un passo a due che diventa quindi a quattro: Lauren balla con Sebastian e, al suo fianco, Veronica Peparini balla con Andreas Muller.

PUBBLICO IN ESTASI PERL'ESIBIZIONE DELLA PEPARINI

Il pubblico è entusiasta e sul web è un tripudio di complimenti per l'insegnante di Amici: "La PEPARINI È SPETTACOLO PURO! Lei e il fratello sono 2 stra-ordinari artisti!!!"; e ancora "Mammamia... Ma cosa se bevuta la Veronica... È una forza della natura, non immaginavo fosse cosí grintosa e brava. Ecco perchè questi ragazzi sono sempre preparati al meglio."; "Veronica è stupenda perché ha potenza, leggerezza e sensualità ma non mi è sembrato corretto che abbia rubato la scena ad un' allieva." Veronica è, insomma, riuscita a conquistare davvero tutti!

© Riproduzione Riservata.