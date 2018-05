55 giorni/ Luca Zingaretti racconta Aldo Moro in via Caetani 40 anni dopo la sua morte

L'8 maggio Luca Zingaretti racconterà Aldo Moro, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore

07 maggio 2018 Hedda Hopper

Luca Zingaretti

Una lettera di Pasolini al Corriere della Sera aprirà il monologo che domani, 8 maggio, vedrà Luca Zingaretti protagonista di 55 giorni. In concomitanza con i 40 anni dalla morte di Aldo Moro, la Rai ha deciso di dedicare la prima serata del martedì al professore e ad aprire le danza sarà proprio l'attore che da anni presta il suo volto a Il Commissario Montalbano. ‘Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Ma non ho le prove‘, così scriveva lo scrittore italiano e così inizierà il suo monologo Zingaretti che cercherà di raccontare, in meno di un'ora, un periodo buio della storia italiana: il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Lo stesso attore ha più volte sottolineato il fatto che la verità è ancora lontana e che solo tra 100 anni, forse, scopriremo davvero quello che è successo perché le forze che sono dietro a questo evento storico brutale e sconvolgente, sono state tante, troppe per far venire a galla la verità così presto.

LE PAROLE DI LUCA ZINGARETTI

Via Caetani 40 sarà deserta e ospiterà l'attore intento a raccontare i giorni della prigionia tra immagini di repertorio, video e le stesse lettere che Aldo Moro scriveva dal suo carcere. A rendere tutto ancora più "reale" ci penserà la presenza della famosa Renault 4 Rossa in cui fu trovato il corpo e che è in custodia presso la polizia. Lo stesso Luca Zingaretti ricorda quel giorno di 40 anni fa, ricorda i momenti in cui, ancora studente di liceo, si accorse che qualcosa era cambiato per sempre: "Il rapimento e la sua uccisione sono eventi che hanno cambiato il corso della storia, come l'omicidio Kennedy negli Stati Uniti". Cosa riuscirà a raccontare di Aldo Moro e di quei giorni Zingaretti? L'appuntamento con lui e il suo monologo è fissato per l'8 maggio alle 20.30, subito dopo il tg, su Rai1.

