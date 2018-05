ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi, 7 maggio 2018)

Altrimenti ci arrabbiamo!, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer, Terence Hill e Patty Shepard, alla regia Marcello Fondato. Il dettaglio.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER E TERENCE HILL

Altrimenti ci arrabbiamo!, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21.15. Quante generazioni hanno appassionato la coppia protagonista del film programmato questa sera su Rete 4? Mediaset propone l'ennesimo successo della coppia più incazzata della commedia all'italiana, il bello e il grosso, nessun cattivo, Bud Spencer e Terence Hill in uno dei loro film meglio riusciti, '... Altrimenti ci arrabbiamo!'. Nel filone italian-comedy è sicuramente una delle pellicole più amate, viste e riviste e ancora viste di nuovo, una serie di gag che culminano sempre nell'apoteosi di cazzotti rumorosi e padellate in faccia, la specialità della coppia ironica anche durante un uppercut, sagace anche mentre parte un jab che stordisce. Alla regia di questo film con anagrafe nell'anno 1973/74, il solito, indiscutibile Marcello Fondato, inusuale nelle commedie di Spencer/Hill che solitamente venivano diretti da E. B. Clucher, ma vero principe della commedia all'italiana di qualità. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO!, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Due amici, a volte rivali ma tanto amici, Ben e Kid, amanti delle corse e dei motori. Avendo vinto a pari merito una corsa di rallyroad, come premio ricevono, congiuntamente, una dune buggy nuova e fiammante che dovranno gestire assieme anche nella passione per le gare e i motori. Ma i due amici e nemici allo stesso tempo, non ci stanno e decidono di giocarsi la macchina in una gara a birre e salsicce all'interno di un locale, chi mangerà più salsicce e berrà più birre avrà la sua dune buggy. Ma la disfida culinaria, una vera gara per due pantagruelici abbuffatori, viene interrotta da un gruppo di scagnozzi di un boss locale che vuole distruggere il locale al fine di costruire al suo posto un luna park nuovo, un vero speculatore. Ben e Kid amano le corse ma anche la giustizia, quindi, dopo che gli sgherri inviati dal boss, incendiano il locale, decidono di seguire uno dei capi-banda per capire con chi hanno a che fare. Lo scagnozzo entra in un luna park, ostentando la sua forza ad una ragazza, ma la coppia ancora non interviene, sino al momento in cui, entrato in una stanza dove si trova l'intera banda, a suon di cazzotti stendono la gang con grande disappunto del boss nel momento in cui viene a sapere dell'accaduto. Ora è vendetta per il boss ma Ben e Kid sono tipi tosti, le vicende si susseguono, ma la vendetta è anche voluta dalla coppia di amici che durante l'incendio del locale dove si sfidavano a tavola, subirono anche l'incendio della dune buggy contesa. Ma il boss assolda il feroce Paganini, un killer americano che non ripete come il suo illustre predecessore violinista, ora la disfida è tra il killer e Ben e Kid, sino al finale in cui volerà davvero di tutto, provare ... per credere!

