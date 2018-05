ANDREA DAMANTE / Si affida ad un video per rispondere alle provocazioni di Guendalina Canessa

Andrea Damante si è affidato ad un video su Instagram per rispondere alle accuse di Guendalina Canessa, a sua volta scesa in difesa di Giulia De Lellis.

07 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Andrea Damante e Giulia De Lellis

La rottura avvenuta tra Andrea Damante e Giulia De Lellis continua ad attirare l'attenzione del web, chiamando in causa non solo fan ed haters della coppia, ma anche personaggi molto noti al pubblico televisivo. Tra di essi l'ex gieffina Guendalina Canessa che ha deciso di correre in soccorso dell'influencer dedicando a questa rottura alcune sue Instagram Stories. In esse, la Canessa ha chiamato in causa le presunte voci di tradimento da parte del Damante, che sarebbero (anche se tale ipotesi non è mai stata né confermata nè smentita dalle parti) da attribuire ad alcune scappatelle, scoperte proprio dalla De Lellis. Per questo Guendalina ha pubblicato un video nel quale ha dichiarato: "La mia storia di oggi la voglio dedicare ai traditori. Ma io dico, Damante, ma quanto sei cogl**ne da 1 a 10?". Ha quindi aggiunto: "Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia per quattro scappate di casa".

ANDREA DAMANTE RISPONDE A GUENDALINA CANESSA

Per nulla preoccupata delle conseguenze delle sue dichiarazioni, Guendalina Canessa ha criticato Andrea Damante su Instragram, accusandolo di essersi lasciato scappare Giulia De Lellis per delle scappatelle senza importanza. Le sue parole hanno attirato l'attenzione del dj che ha deciso di rispondere alla ex gieffina, affidandosi sempre ad una sua Instagram Story. Riportando l'hashtag Guendalina Canessa, Damante ha postato un video nel quale canta e balla (in accappatoio) sulle note di 'La Cintura', la nuova canzone di Alvaro Soler (clicca qui per vedere il video), riportando in varie occasioni il segno di vittoria con le mani. Ma quali sono le sue vere intenzioni? Per quale motivo ha rilasciato il video? Sebbene il motivo di questo filmato non sia stato chiarito, Andrea Damante sembra lanciare una provocazione alla ex gieffina, forse per farle capire che si è sbagliata nel criticarlo tanto aspramente. Ma se questo era il suo obiettivo, non sembra proprio esserci riuscito...

