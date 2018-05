APOCALYPSE NOW REDUX/ Su Iris il film con Marlon Brando (oggi, 7 maggio 2018)

Apocalypse Now Redux, il film in onda su Iris oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Marlon Brando, Martin Sheen e Robert Duvall, alla regia Francis Ford Coppola. Il dettaglio.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE ROBERT DUVALL

Apocalypse Now Redux, il film in onda su Iris oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere guerra che va in onda per il ciclo Firme d'autore il capolavoro di Francis Ford Coppola Apocalypse Now nella versione Redux, vale a dire la director's cut, più lunga rispetto alla versione cinematografica di circa 50 minuti, infatti contiene molte scene che erano state tagliate dal montaggio finale. Il lungometraggio uscì nelle sale cinematografiche nel 1979 e l'anno dopo vinse la Palma d'oro al Festival di Cannes, ricevette anche due premi Oscar su otto nomination, tre Golden Globe, due premi BAFTA e svariati altri riconoscimenti. La sceneggiatura prende ispirazione da un racconto di Joseph Conrad, Cuore di tenebra (Heart of Darkness), ma lo attualizza ai tempi della guerra del Vietnam. Gli interpreti principali sono Marlon Brando che interpreta il colonnello Kurtz, e Martin Sheen che veste i panni del capitano Benjamin Willard. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

APOCALYPSE NOW REDUX, LA TRAMA DEL FILM

1969, la guerra del Vietnam è in pieno svolgimento. Il capitano Benjamin Willard si trova nella città di Saigon, la sua mente è stata profondamente turbata a ciò a cui ha assistito e da quello che è stato costretto a fare. Sembra per lui impossibile tornare ad una vita normale, ora che anche la moglie lo ha lasciato. Proprio mentre sta per sprofondare in un baratro di alcolismo e solitudine, gli viene assegnata una nuova missione. Il suo compito è quello di addentrarsi nella foresta cambogiana, risalendo il fiume Nung, per trovare il colonnello Kurtz. Questi era un tempo un ufficiale modello, ma si è poi rivoltato contro l'autorità e ora ha un esercito di suoi seguaci. Il compito di Willard è quello di uccidere Kurtz. Durante il viaggio il capitano ha modo di approfondire la sua conoscenza del colonnello, attraverso i documenti che gli sono stati lasciati. Quando infine lo vede faccia a faccia, poiché viene catturato, si rende conto che quest'uomo cova in sè una latente follia ma anche una vena di inquietante grandezza. Dovrà in ogni caso portare a termine il compito che gli è stato affidato, e in qualche modo è come se lo stesso Kurtz lo aiutasse a farlo.

