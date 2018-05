ATTACCO AL POTERE/ Su Rai 2 il film con Gerard Butler e Morgan Freeman (oggi, 7 maggio 2018)

Attacco al potere, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Gerard Butler e Morgan Freeman, alla regia Christian Gudegast. La trama del film nel dettaglio.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

Attacco al potere, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21.20. La proiezione di 'Attacco al potere', un titolo che può essere confuso con pellicole omonime. La Rai propone la seconda visione del film del 2013, thriller prodotto da Nu Image, tra i vari produttori congiunti per questa pellicola impegnativa dal punto di vista logistico, i quali affidarono la regia ad un esperto direttore di scena come Antoine Fuqua, una filmografia contenuta ma di qualità. Nel cast di 'Attacco al potere' protagonista della trama è l'americano Gerard Butler, in questo 2018 protagonista sui grandi schermi con il nuovo film diretto da Christian Gudegast 'Nella tana dei lupi'. Accanto a Butler, la coppia composta da Aaron Eckhart e Morgan Freeman, due attori specializzati nel rivestire ruoli 'istituzionali' in questo caso dirigenti nella Casa Bianca, ma segnaliamo anche la presenza della bravissima Angela Basset, la 'Tina' del biografico film sulla vita di Tina turner, oggi sui grandi schermi nel cast di 'Back Panther'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO AL POTERE (2013), LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Mike Banning (l'attore Gerard Butler), è un agente federale di scorta alla coppia presidenziale. In seguito ad un incidente in auto, in cui la moglie del Presidente perde la vita, Butler perderà il suo posto perché prestò unicamente soccorso al Presidente e non alla 'first lady'. Trascorre del tempo e Banning viene reintegrato all'interno dello staff federale del Ministero del Tesoro, ha un lavoro ma sa di essere declassato di parecchi gradini sulla scala del successo e dell'affermazione professionale individuale. Nel frattempo il Primo Ministro della Sud Corea arriva in visita alla Casa Bianca, ma, durante i ricevimenti all'iterno di uno dei centri di potere più importanti al mondo, un commando aereo inizia a colpire con colpi di mitragliatrice l'edifico per scatenare il panico e permettere al commando clandestino (in realtà agenti nordcoreani infiltrati nello staff di supporto al Ministro del paese rivale) di prendere in ostaggio il Presidente. A capo del commando Kang Yeonsak, un terrorista che lavora per il suo Paese cercando la fine della rivalità tra le due Coree ma con la predominanza politica del suo governo. Banning nel frattempo si muove, arriva alla casa Bianca, s'intrufolerà con cautela, il suo scopo è tornare a mostrare il suo valore, c'è un paese da liberare, un torto da sanare e con lo spirito dell'eroe/anti-eroe americano, in solitudine cercherà di fermare i terroristi.

© Riproduzione Riservata.