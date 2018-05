AL BANO E ROMINA POWER SONO DIVENTATI NONNI?/ Cristel Carrisi sta per partorire: tutti insieme per l'evento

Al Bano Carrisi e Romina Power sono diventati già nonni? La gravidanza di Cristel Carrisi è al termine: presto il lieto annuncio del cantante di Cellino?

07 maggio 2018 - agg. 07 maggio 2018, 18.25 Anna Montesano

Al Bano e Romina Power

La famiglia Carrisi potrebbe essersi tutta riunita in queste ore per accogliere il loro primo nipotino. La gravidanza di Cristel Carrisi è ormai agli sgoccioli: la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power potrebbe dare alla luce proprio in queste ore un maschietto, figlio di Davor Luksic, sposato nel 2016. Intanto il gossip su Al Bano e Romina continua. Di recente il cantante di Cellino ha dichiarato: “Romina è incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita”. Con Romina c’è “Il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nel suo Dna c’è l’inquietudine, l’orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l’instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristel sta per partorire?

Dopo il forte gossip degli ultimi giorni, si torna a parlare di Al bano Carrisi e Romina Power non per un presunto ritorno di fiamma, ma per una bellissima notizia che riguarda la loro figlia Cristel. Le ultime dichiarazioni del cantante di Cellino San Marco svelavano che la ragazza avrebbe dovuto partorire a maggio, e pare proprio che il parto sia ormai imminente. La notizia della gravidanza di Cristel Carrisi era trapelata tramite una foto pubblicata sulle pagine di un noto settimanale, tuttavia la diretta interessata aveva svicolato la notizia, non confermandola e lo stesso Al Bano aveva dichiarato di non saperne nulla. Solo alcuni giorni dopo, il cantante ha confermato, dichiarando che la figlia è in attesa di un maschietto che sarebbe nato nel mese di maggio.

Romina e Albano insieme per Cristel

Cristel Carrisi potrebbe essere proprio in queste ore, in ospedale per dare alla luce il suo primo figlio, nato dall'amore col marito Davor Luksic. Negli ultimi giorni anche Romina Power ha fatto parlare di sé per l'inaspettato ritorno in Puglia che in molti hanno interpretato come un riavvicinamento ad Al Bano Carrisi e, quindi, il preludio di un ritorno di fiamma tra i due noti ex. Ma, di fronte a queste novità, il ritorno in Italia della Power potrebbe quindi essere attribuito alla volontà di stare vicina alla figlia nel corso della nascita del suo primo figlio, che sarà il primo nipote di Al bano e la Power. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti e, magari, un annuncio dai diretti interessati.

