Alessia Izzo è incinta/ Danilo Brugia aspetta il suo terzogenito dalla figlia di Biagio izzo

Alessia Izzo è incinta, Danilo Brugia aspetta il suo terzogenito dalla figlia del noto attore comico Biagio Izzo. È già toto-nomi: coppia indecisa tra Diego, Edoardo e Lorenzo.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Alessia Izzo è incinta

Danilo Brugia e Alessia Izzo stanno aspettando un bambino, tra non molto nascerà un maschietto. I due hanno parlato a Diva e Donna, spiegando anche come si sono conosciuti quando in uno spettacolo teatrale la ragazza era l'aiuto regista e l'uomo uno degli attori protagonisti. Danilo Brugia spiega: "Mentre eravamo fermi ad un semaforo l'ho baciata, era il 2 novembre. Abbiamo iniziato a frequentarci e di fatto la nostra storia è iniziata un mese dopo. Mi sono innamorato di Alessia Izzo perchè è veramente un dono del cielo. E' una persona rara, ragazza onesta, pulita e molto sincera". L'attore ha spiegato anche come la sua ex moglie Flavia abbia preso con felicità la notizia visto che il rapporto è finito da diverso tempo. Vedremo quando nascerà il bambino che nome sceglierà la coppia che al momento si è detta in dubbio tra Diego, Edoardo e Lorenzo.

TERZOGENITO PER DANILO BRUGIA

Danilo Brugia sta aspettando il suo terzogenito da Alessia Izzo, figlia del noto attore comico. L'uomo ha avuto già altri due figli prima di conoscere la ragazza dalla sua ex moglie Flavia, entrambi maschi e di nome Emiliano e Mattia. Si tratta per l'uomo di un altro maschietto e per la fidanzata del primo figlio. A raccontarlo è stata proprio la coppia, intervistata da Diva e Donna. I due si sono detti anche indecisi del nome da dare al bimbo anche se ce ne sono già tre in mente e cioè Diego, Edoardo e Lorenzo. Danilo Brugia ha sottolineato: "Biagio Izzo è al settimo cielo, per lui si tratta del primo nipote. Sta seguendo la gravidanza di Alessia da vicino. Già si dibatte se sarà un tifoso del Napoli o della Roma perché lui è un napoletano doc mentre io sono romanista". La coppia sta insieme da un anno e mezzo, un grande passo che i due hanno deciso di affrontare insieme a margine di una relazione davvero entusiasmante.

