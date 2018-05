Alessia Prete e Matteo Gentili, il bacio/ Video, l'ex di Paola di Benedetto travolto dalla passione

Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo

07 maggio 2018 Hedda Hopper

Matteo Gentili e Alessia Prete, il bacio

E finalmente il bacio c'è stato! Il pubblico da casa è impazzito e apprezza la piccola storia d'amore che sta nascendo al Grande Fratello 2018 e che ha un profumo di buono. Protagonisti sono Alessia Prete e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto (adesso al fianco di Francesco Monte) e che proprio nei giorni scorsi è stato protagonista di una sorta di scontro tv con la sua ex. Dopo quattro anni e con le ferite ancora aperte e sanguinanti, Matteo è riuscito a trovare il sorriso con la dolce Alessia Prete. Lei gli è rimasta accanto sin dal primo giorno, lo ha ascoltato parlare di Paola di Benedetto e del suo "tradimento", lo ha visto parlare con la sua ex nella stessa casa che stanno condividendo e, alla fine, si è lasciata trasportare dalle emozioni. I due sono stati vicini negli ultimi giorni, si sono spesso sfiorati e sussurrati cose all'orecchio ma solo nel fine settimana è cambiato qualcosa e i due si sono scambiati finalmente il bacio tanto atteso.

L'ATTESO BACIO ALL'INSAPUTA DEGLI ALTRI CONCORRENTI

Il racconto di quanto è successo nella casa in queste ultime ore è arrivato nel pomeriggio di ieri a Domenica Live con gli opinionisti pronti a dire la loro sul bacio approvando e applaudendo Matteo Gentili che ha trovato finalmente il coraggio di lasciarsi andare dopo quello che è successo. I due hanno deciso di non rivelare agli altri quello che è successo e il loro bacio è ancora segreto, almeno per queste prime ore, e la loro relazione andrà avanti così fino al prossimo terremoto non scuoterà le loro vite. Barbara D'Urso è pronta ad annunciare a Matteo che la relazione tra Paola di Benedetto e Francesco Monte sembra sia già finita e questo potrebbe cambiare tutto quello che è successo con Alessia. Il bel gieffino gongolerà per questo "scambio di ruoli" o farà un passo indietro nella speranza che le cose con Madre Natura possano sistemarsi adesso che l'ex tronista è fuori dai giochi? Lo scopriremo martedì sera durante la nuova diretta del Grande Fratello 2018. Clicca qui per vedere il video del momento.

IL BACIO DI ALESSIA E MATTEO A MATTINO 5

A Mattino 5 si è parlato del bacio tra Alessia e Matteo mostrando la reazione degli opinionisti a Domenica Live. Barbara D'Urso sembra già pronta a tifare per i due lanciando l'appello: "Anche io voglio un bacio così" mentre in studio erano tutti convinti che questa sia una vera e propria rivincita per il calciatore. Sicuramente la curiosità sul bacio non manca ma Federica Panicucci ha avuto modo di far entrare nella casa i suoi opinionisti mostrando alcune immagini in diretta e facendo notare che dal bacio in poi, Alessia e Matteo non si sono più separati. Questa notte hanno dormito insieme e questa mattina si rilassavano a letto avvinghiati nonostante la presenza degli altri compagni di avventura. Cosa succederà adesso?

