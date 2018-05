Barbara d'Urso ad Avanti un Altro/ Video, la battuta sulle “misure” di Paolo Bonolis

Barbara d'Urso conferma con Paolo Bonolis la sua partecipazione Avanti a un altro, ma nel video condiviso su Instagram si lasciano andare anche ad una battuta allusiva...

07 maggio 2018 Paolo Vites

Barbara D'Urso, foto da Instagram

Uno scoop, come si diceva un tempo, ma in realtà mica tanto perché a postare la foto per prima su Instagram è stata proprio la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. La foto è quella di Barbara D'Urso negli studi del nuovo programma che il noto conduttore di Canale 5 sta registrando, Avanti un altro, corroborata da foto messe su Instagram dalla stessa D'Urso degli esterni degli studi televisivi Titanus di Roma, e quindi da Marco Salvati che ha invece ripreso la porta del camerino dedicato alla conduttrice televisiva. Insomma, il mistero è stato svelato un po' da tutti e adesso è chiaro che Barbara D'Urso sarà ospite della prima puntata del nuovo programma. La stessa conduttrice di Canale 5 ha pubblicato un video che ufficializza la sua partecipazione, ma il post ha fatto scalpore per una dichiarazione allusiva. Mentre Barbara d'Urso tocca i capezzoli di Paolo Bonolis da sopra la camicia, il collega replica ironicamente: «Ti consiglio di non scendere se no rimani stupefatta». La regina di Pomeriggio 5, Domenica Live e del Grande Fratello 15 replica subito: «Ma me l'hanno detto! Me l'hanno detto...». E via con le risate. Cosa ti hanno detto, Barbara? Forse si riferiva ad una misura in particolare di Paolo Bonolis? Clicca qui per vedere il video.

BARBARA D'URSO AD AVANTI UN ALTRO

La puntata di Avanti un Altro con Barbara d'Urso andrà in onda in prima serata, ma nessuno sa se saranno tutte in prima serata o meno. Secondo altre fonti il programma infatti dovrebbe andare in onda tutti i giorni dalle 18 e 45, la fascia usuale di Bonolis per i suoi giochi televisivi, un gioco a quiz che dura addirittura grazie al suo successo da settembre del 2011. Nel nuovo gioco, ogni concorrente dovrà rispondere correttamente a tre domande su quattro, facenti parte di una particolare categoria (spazio anche alle più stravaganti), per poter pescare un 'pidigozzo' dal valore di minimo 1000 euro e massimo 150mila (nella prima edizione 120mila). Il programma andrà in onda anche alla domenica, urtata che sarà dedicata a una speciale categoria di concorrenti, come le star della televisione o i campioni del quiz.

