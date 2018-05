Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Festa per il trionfo del pilota: baci passionali e siparietti bollenti

Belen Rodriguez e Andrea Iannone dopo il terzo posto del pilota di MotoGip: Festa e passione a bordo pista, baci infuocati e siparietti bollenti anche sui social.

07 maggio 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez e Andrea Iannone

Belen Rodriguez festeggia in grande stile il trionfo di Andrea Iannone. Lui è salito sul podio per la seconda gara di fila e lei questa volta non gli ha regalato solo molti complimenti tramite social network ma ha anche festeggiato al suo fianco. Ed infatti, proprio la showgirl argentina era a Jerez de la Frontera ad assistere al MotoGp per vedere il suo fidanzato trionfare e potere festeggiare ed esultare al suo fianco. Baci struggenti dopo la gara davanti ai flash dei fotografi e passione alle stelle nei video condivisi tramite gli account ufficiali di Instagram. L’ex moglie di Stefano De Martino ha raggiunto il fidanzato da sola. Il clan Rodriguez è rimasto a Milano così come il piccolo Santiago, probabilmente in compagnia del padre. La modella ha voluto dedicarsi anima e corpo esclusivamente al suo compagno. Per lui dopo la gara, un meritato terzo posto da festeggiare con lei, accorsa ad applaudirlo e baciarlo con trasporto senza preoccuparsi dei paparazzi in zona.

Andrea Iannone vince e Belen festeggia con lui

Dopo la vittoria Belen, noncurante dei flash delle macchine fotografiche, ha voluto festeggiare la medaglia di bronzo conquistata dal suo fidanzato Andrea Iannone. Sguardi d’intesa e viva passione tra la modella argentina e il pilota di MotoGp che ha dimostrato di potere vincere anche “distratto” dalla sua bellezza. Dopo la fine della gara entrambi si sono scatenati: lui si è tolto la tuta da motociclista restando in slip, lei si è sdraiata su di lui per farsi baciare. La coppia ha regalato siparietti ad alto contenuto erotico per la gioia degli estimatori. Proprio di recente, la Rodriguez raggiunta dai paparazzi aveva mostrato fastidio per la loro presenza, tanto da fare anche una gaffe nei confronti della collega Michelle Hunziker, accusandola di essere contenta quando viene accerchiata dai fotografi. Passato il cattivo umore, l’argentina si è goduta il meritato successo del suo fidanzato.

