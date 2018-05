Carolyn Smith/ "Il tumore si sta riducendo": l'annuncio del giudice di Ballando con le stelle

Carolyn Smith annuncia che il tumore si sta riducendo: il giudice di Ballando con le stelle condivide la notizia con i fans continuando a sfoggiare il suo sorriso.

07 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Carolyn Smith

Carolyn Smith continua a condividere con i fans i momenti della sua battaglia più importante ovvero quella contro il tumore. L’insegnante di danza e il giudice di Ballando con le stelle, dopo aver vinto la prima lotta, è tornata a combattere contro il tumore che si è ripresentato a distanza di poco tempo. La Smith ha così ricominciato a sottoporsi a tutte le cure necessarie per sconfiggerlo senza, tuttavia, rinunciare al suo lavoro. Carolyn, infatti, non ha mai rinunciato a Ballando con le stelle 2018 sfoggiando il suo sorriso e la sua testa senza capelli per lanciare anche un messaggio importante a chi, ogni giorno, lotta contro lo stesso male. Dopo il malore della settimana scorsa, Carolyn Smith è tornata non solo a giudicare le performance delle coppie in gara di Ballando, ma anche a pubblicare foto e video su Instagram con cui ha annunciato una grande notizia. Dopo una visita specialistica, infatti, Carolyn Smith ha scoperto che il tumore si sta riducendo.

CAROLYN SMITH, L’ANNUNCIO SUL TUMORE

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, sorridente e felice, Carolyn Smith ha annunciato ai fans una grande notizia. “Sono veramente felice oggi! Oggi vacanza da Spa Day. Niente chemio ma solo controlli... sono molto positivi! Quel bastardo dell’intruso si sta riducendo”, ha fatto sapere il giudice di Ballando. Dopo settimane di cure, anche abbastanza pesanti, la Smith ha finalmente ricevuto la notizia che aspettava da tempo. Le parole di Carolyn sono state accolte con grandissima gioia da parte dei fans che hanno esortato la Smith a non mollare e ad andare avanti senza arrendersi mai. “Forza Carolyn!!! Tu sei più forte dell'intruso!”, “Sono molto felice per te!!!! Sei un grande esempio per tutti, malati e non!!!”, “Sei una donna forte e positiva, sono felice per te”, scrivono i fans.

