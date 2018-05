Chiara Ferragni, primo compleanno da mamma/ I festeggiamenti con le amiche, foto

Chiara Ferragni festeggia oggi il suo primo compleanno da mamma: la fashion blogger, però, ha già dato il via alla festa assieme alle sue amiche di sempre. Ecco le foto

07 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Chiara Ferragni

È passato un anno dalla festa glamour con la quale Chiara Ferragni, all’apice del suo successo professionale e sentimentale, ha festeggiato i suoi 30 anni; oggi, la nota fashion blogger si prepara a spegnere trentuno candeline, ma questa volta, assieme a lei, oltre agli amici di sempre e alla sua inseparabile famiglia, ci sarà il piccolo Leone Lucia Ferragni, il figlio nato dalla sua storia d’amore con Fedez. Una data che di certo sarà indimenticabile, dal momento che esattamente un anno fa, poco prima del suo 30 esimo compleanno, a Chiara Ferragni è arrivata la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, che ha approfittato della suggestiva cornice offerta dall’Arena di Verona per chiedere ufficialmente la sua mano. Oggi, a distanza di 12 mesi da quel giorno, i due sembrerebbero a un passo dalle nozze, che potrebbero essere celebrate il prossimo settembre in una location siciliana molto amata da Marina Di Guardo, madre della Ferragni; in attesa che quel momento arrivi, i due possono stringere fra le braccia il primo frutto del loro amore, il piccolo Leone, che da quando è nato sembra aver rubato la scena a mamma e papà.

GLI SCATTI DEL PARTY TUTTO AL FEMMINILE

Chiara Ferragni festeggia oggi il suo primo compleanno da mamma, ma la festa per questa ricorrenza così attesa, così come dimostrano gli scatti condivisi nelle ultime ore su Instagram, è iniziata già da qualche giorno. La nota fashion blogger, infatti, ha scelto di passare le ore che precedono il suo compleanno in compagnia delle sue inseparabili amiche (qui la foto), fra le quali spicca fra tutte Bianca Balti, celebre top model lodigiana. Proprio sul profilo social nella nota modella, qualche ora fa è stato condiviso un selfie di gruppo per immortalare i festeggiamenti del compleanno di Chiara Ferragni, mentre sulle storie della fashion blogger hanno fatto la loro comparsa i filmati che ritraggono il momento della torta. Circondata dall’affetto delle sue inseparabili amiche, la Ferragni ha spento infatti le trentuno candeline, ma, in attesa dei festeggiamenti di stasera, la promessa sposa di Fedez non ha potuto fare a meno di rivolgere i suoi pensieri ai momenti più belli dello scorso anno (qui la foto).

