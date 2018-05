Fabio Fazio, clamorosa gaffe con Andrea Bocelli/ "Che onore vederti entrare": è polemica (Che tempo che fa)

Fabio Fazio, clamorose gaffe a Che tempo che fa con Andrea Bocelli: nel corso dell'intervista con il Maestro, il conduttore ha commesso una serie di strafalcioni che il web non perdona.

07 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio

Fabio Fazio nel mirino del popolo del web. Nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa ieri sera su Raiuno, il conduttore, dopo Paolo Gentiloni, ha ospitato Andrea Bocelli che ha parlato dei progetti della sua Fondazione svelando anche alcuni dettagli inediti sulla sua vita come la proposta di diventare senatore a vita. "Mi hanno chiesto di fare il senatore, ma ho detto di no. Non son capace, non mi sento in grado", ha spiegato per poi svelare i progetti di beneficienza che sta realizzando con la sua fondazione. Ciò che, però, non è passato inosservato ai telespettatori sono le parole di Fabio Fazio, autore, a detta degli utenti di Twitter, di una serie di “strafalcioni” durante l’intervista con Bocelli. Nel corso della chiacchierata con il Maestro, Fabio Fazio avrebbe usato più volte i verbi “vedere” e “guardare”. Una svista che il popolo del web ha notato subito massacrando il conduttore.

IL POPOLO DI TWITTER CONTRO FABIO FAZIO

La presenza di Andrea Bocelli in televisione non è molto frequente. Fabio Fazio, però, è riuscito ad averlo nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa dando vita ad una vera polemica social per aver usato, in presenza di una persona non vedente, i verbi “vedere” e “guardare”. Su Twitter, sono stati tantissimi gli utenti che hanno puntato il dito contro il conduttore, reo di non aver avuto tatto nell’utilizzo improprio dei termini suddetti. “Fazio che continua a ripetere "guardate" con Bocelli presente in studio” – scrive qualcuno mentre un altro utente aggiunge – “Fazio che davanti ad Andrea Bocelli continua ad utilizzare i verbi guardare e vedere". E ancora: “Che onore VEDERVI entrare insieme". Fazio apre alla grandissima con Bocelli.”.

"Che onore VEDERVI entrare insieme". Fazio apre alla grandissima con Bocelli. #CheTempoCheFa — GaeThanos (@AlexTebi) 6 maggio 2018

#chetempochefa...fazio ai sig. Bocelli....andremo a vedere ecc.ecc. — Annamaria (@Annamar18178393) 6 maggio 2018

