GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 7 maggio 2018: Arizona è malata? Paura per la ginecologa

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Owen scopre che Arizona potrebbe avere le ore contate. Sarà così?

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 7 maggio 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Trattieni le lacrime". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: mentre sta lavorando in pronto soccorso, il giovane dottor Nick Marsh (Scott Speedman) crolla sul pavimento a causa di alcuni problemi al rene. Al trasporto allo Sloane diventa il paziente di Meredith (Ellen Pompeo), con cui entra subito in sintonia. Il chirurgo però non si vuole esporre sulle sue possibilità di guarigione, dato che il quadro clinico è molto complesso. Intanto, April (Sarah Drew) si occupa di un rabbino ricoverato per la terza volta in ospedale. Quando scopre che Eli Rigler (Saul Rubinek) è un paziente della Bailey (Chandra Wilson) e che quest'ultima gli ha diagnosticato in modo errato una diverticolite, decide di affrontarla a viso aperto e di pretendere che il religioso venga affidato alle sue cure. Intanto, Owen (Kevin McKidd) sembra ormai vicino a Teddy (Kim Raver), con cui ha trascorso gli ultimi giorni fra risate, passione ed una nevicata romantica. La donna però non riesce a credere che il medico di cui è innamorata da anni possa aver scelto realmente di stare al suo fianco. Teddy infatti crede che la loro relazione non potrà andare con semplicità, dato che vive in Germania da tanto tempo e che si è costruita un'esistenza tutta sua. Owen però non nega la possibilità di potersi trasferire e cercare un altro lavoro in un ospedale locale per poter stare al suo fianco. Le cose crollano in via definitiva quando Owen rivela che è stata Amelia (Caterina Scorsone) a spingerlo a prendere un aereo ed a chiarire i suoi sentimenti per Teddy, svelando al momento stesso di essere andato a letto con l'ex moglie. Ore dopo, Nick e Meredith hanno modo di conoscersi meglio soprattutto riguardo al lavoro di entrambi ed a cosa avrebbero potuto fare se non avessero scelto di dedicarsi alla Medicina. La forte sintonia però viene interrotta dall'arrivo degli esami di Nick, che mettono in forse la possibilità che il medico riesca a continuare ad avere l'unico rene che gli rimane. Meredith decide di procedere subito con l'intervento dopo aver scoperto che c'è un coagulo di sangue, ma deve anche accettare la possibilità che l'uomo muoia sotto ai ferri. April confina invece al rabbino di essere molto arrabbiata negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda la fede. Eli cerca quindi di farle comprendere che seguire i dettami religiosi non le dà alcuna garanzia di non avere ingiustizie e sofferenze nella sua vita. In Germania, Teddy decide di mandare all'aria il suo rapporto con Owen furiosa perché ha preso in considerazione la loro relazione solo come seconda chance. La donna infatti gli ricorda che l'ha sempre scelta solo in seguito a matrimoni falliti e altri episodi simili, senza dimenticare che Owen si trova lì solo grazie ad Amelia. A fine turno, April e Bailey condividono il dolore per la perdita del rabbino, mentre Meredith confessa ad Alex di aver conosciuto un uomo affascinante.

ANTICIPAZIONI 7 MAGGIO 2018, EPISODIO 18 "TRATTIENI LE LACRIME"

Richard scopre che il suo sponsor degli alcolisti anonimi è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma la donna rifiuta di concedergli di salvare ancora una volta la sua vita. Richard decide così di rivolgersi a Meredith e Maggie per poter risolvere la situazione. Intanto, Owen ha fatto ormai ritorno in America e le cose non sono facili, date le accuse di Arizona e il fallimento di Amelia nello spingergli a sistemare le cose con Teddy. In un secondo momento, Owen scopre che Arizona ha un tumore al seno, ma si scopre poi che l'analisi è un falso. Alex, Tom e Amelia trattano invece il tumore al cervello del giovane Noah, anche se nessuno dei medici ha mai eseguito una procedura simile prima di quel momento. L'operazione si conclude con successo, ma i medici credono che non potranno usare la stessa tecnica con Kimmy, riuscendo a far infuriare Alex. Buone notizie invece per Meredith e Jo: la ricerca funziona anche senza il polimero della Ceron e possono continuare le indagini.

