Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: indossa una maglietta con marchio in bella vista. Bufera in studio

Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?

07 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 7 maggio, lo spazio dedicato al trono di Nilufar Addati sarà dedicato a una spinosa questione sugli sponsor. Dopo l’esterna di Nilufar e Giordano Mazzocchi in spiaggia, Gianni Sperti prende la parola: “Scusatemi, io nel guardare l’esterna ho notato un dettaglio. Ma la maglia che Giordano aveva è la stessa di Luigi nell’esterna di Sara? E soprattutto sbaglio o avevano un marchio ben visibile?”, dice l’opinionista come riporta NewsUeD.com. L’ex ballerino insiste: “A me non sta bene che per 5 mesi è stato fatto un processo a Lorenzo per la sua voglia di business e poi Giordano e Luigi facciano queste sponsorizzazioni”, aggiungendo che la redazione ha dovuto oscurare il punto in cui era presente il marchio. Maria De Filippi spiega, infatti, che per tronisti e corteggiatori è vietato sponsorizzare marchi, dal momento che altri hanno pagato per le inserzioni nel programma. Giordano dichiara di averlo fatto in buona fede, mentre Luigi spiega di aver indossato la maglietta dell’amico da cui ha trascorso alcune settimane.

Giordano e Luigi nell'occhio del ciclone

In studio nessuno crede alla loro versione, nemmeno Nilufar. Anche Lorenzo interviene nella discussione: “Voi mi avete rotto le pa**e per 6 mesi e ora voi sponsorizzate. Io almeno l’ho sempre ammesso che tutti i vestiti che ho me li regalano e non spendo un euro”, riporta NewsUeD.com. Giordano perde la pazienza e minaccia di dare un pugno a Lorenzo: “Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Ma chi ti credi di essere che minacci a quello di dargli un cazzotto? Avete sbagliato e basta”, interviene Nilufar, delusa dall’atteggiamento del suo corteggiatore. Giordano, visibilmente arrabbiato, lascia lo studio dicendo a Nilufar di stare zitta. Anche Maria De Filippi non crede all’innocenza dei due corteggiatori. Luigi risponde che secondo lui c’è un certo accanimento nei loro confronti. La discussione continua, con interventi di Lorenzo, Nicolò e anche Sara che prova a placare gli animi. A chiudere la questione ci pensa la padrona di casa chiedendo il parere di Tina Cipollari: “Io non credo assolutamente alla loro ingenuità”, dice perentoria l’opinionista come riporta NewsUeD.com.

