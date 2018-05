Grande Fratello 2018/ Il discorso dei nominati: Luigi, Alberto e Simone ringraziano, Aida no

Grande Fratello 2018: i nominati Luigi Favoloso, Alberto Mezzetti e Simone Coccia ringraziano i compagni, Aida Nizar non cena con gli altri concorrente e resta in silenzio.

07 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Mezzetti - Grande Fratello 2018

E’ stata una domenica tranquilla quella trascorsa da Luigi Favoloso, Alberto Mezzetti e Simone Coccia, i nominati della settimana del Grande Fratello 2018 insieme ad Aida Nizar. Durante la cena a base di pollo e patate, Lucia Bramieri ha chiesto ai nominati di fare un discorso prima della puntata che decreterà il nuovo eliminato. “Colgo volentieri il tuo invito” – ha esordito Luigi Favoloso che ha poi aggiunto – “non c’è assolutamente bisogno di spiegare e andare nello specifico, ma credo che, con ognuno di voi, ho tanti bei momenti. Con qualcuno anche qualche bella litigata, ma credo che se dovessi uscire, tutte le persone che sono a questo tavolo, per una ragione o per un’altra, le rivedrò e se avrò l’occasione di ospitarle oppure mi troverò nei pressi della loro abitazione, farò un colpo di telefono e sono sicuro che passeremo insieme altri bei momenti”. Il Tarzan di Viterbo che, in questi giorni ha conquistato la fiducia dei compagni, ha ringraziato singolarmente tutti i concorrenti del Grande Fratello: “Ringrazio Favoloso per i suoi pasti, ringrazio Alessia per le sue urla, ringrazio Angelo per il suo eccitamento, ringrazio Filippo per la sua educazione, ringrazio Lucia per i suoi occhi, ringrazio Lucia Bramieri per il suo seno, ringrazio Matteo per il suo modo di essere esemplare, ringrazio Danilo per i suoi gesti, ringrazio Mariana per il suo modo di aver paura, ringrazio Veronica per il suo pianto e per il suo abbraccio e Simone per il suo amore”. Discorso più riflessivo da parte di Simone Coccia: “per me questa esperienza è importantissima perché ho avuto modo di rimettermi in gioco ripercorrendo dei momenti che ho vissuto anni fa. Ringrazio tutti quanti voi, dal primo all’ultimo perché senza di voi io non stavo qua. Quindi grazia a tutti”.

NESSUN DISCORSO DA PARTE DI AIDA NIZAR

Nessun discorso, invece, per la quarta nominata del Grande Fratello 2018. Aida Nizar, dopo aver trascorso tutta la mattinata a letto, si è alzata solo nel tardo pomeriggio evitando di pranzare e cenare con gli altri concorrenti. Mentre tutti gli inquilini gustavano il pollo con le patate preparato da Favoloso, Aida è rimasta sul divano, intenta a ripassare le sue frasi in italiano. Quando gli altri hanno richiamato la sua attenzione per ascoltare le sue parole da nominata, Aida è rimasta rigorosamente in silenzio. Nell’arco della giornata, la Nizar ha parlato solo con Angelo e Filippo. Con quest’ultimo ha instaurato un rapporto cordiale al punto che la spagnola ha detto più volte che è l’unico che le ha chiesto scusa e che ha cominciato ad avere con lei una vera relazione amichevole. La spagnola ha spiegato a Filippo le sue ragioni spiegandogli anche di essere rimasta piacevolmente colpita dal gesto fatto dalla fidanzata Lucia che, di fronte alle sue lacrime, ha cercato di rassicurarla. “Quello che la tua Lucia ha fatto venendo da me è stato incredibile. Io non dimentico mai le persone che fanno del bene”, ha spiegato la Nizar che spera di poter restare nella casa per continuare la sua avventura.

