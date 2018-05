HARRY E MEGHAN MARKLE, ROYAL WEDDING/ Viaggio di nozze in Namibia da 550 euro a notte

Harry e Meghan Markle si sposano il 19 maggio: in Inghilterra è tutto pronto per il matrimonio dell'anno, svelata la meta del viaggio di nozze e il costo.

In Inghilterra è tutto pronto per il matrimonio dell’anno tra il Principe Harry e Meghan Markle. Il secondogenito di Carlo e Diana convolerà a nozze con l’ex attrice il prossimo 19 maggio nella cappella di St George a Windsor, di fronte a 600 invitati. Sul Royal Wedding, nella puntata odierna di Mattino Cinque sono stati svelati nuovi dettagli. Meghan arriverà in carrozza insieme alla mamma e ad accompagnarla all’altare sarà il padre. I genitori della Markle non arriveranno il giorno delle nozze ma raggiungeranno la figlia qualche giorno prima del fatidico giorno per familiarizzare con la famiglia reale. Alle nozze parteciperanno anche il fratello e le sorelle di Lady Diana e una di queste, la famosa zia Jane, leggerà la lettera per gli sposi ricordando l’amatissima Principessa. Diversamente da Kate Middleton, inoltre, Meghan Markle non avrà una damigella d’onore. All’interno della cappella sarà presente un solo giornalista ma la tv inglese trasmetterà tutta la cerimonia in diretta. Per quanto riguarda l’abito, Meghan indozzerà un vestito da 100mila sterline realizzato per lei da Tamara Ralph e Michael Russo, due stilisti australiani molto amati anche dai divi di Hollywood.

HARRY E MEGHAN MARKLE, IL VIAGGIO DI NOZZE

La casa reale inglese sta rivelando, giorno dopo giorno, i dettagli sul Royal Wedding che, da punto di vista dinastico, non è importante come quello dell’erede al trono, il Principe William. Motivo per il quale l’attesa è molto più serena e non ci sono molte pressioni sugli sposi che stanno vivendo tutto con estrema naturalezza, scegliendo tutto ciò che desiderano. Anche la meta del viaggio di nozze rappresenta una scelta precisa degli sposi. Dopo il fatidico sì, Harry e Meghan Markle voleranno in Namibia dove trascorreranno i giorni in un resort da 500 euro a notte. Nulla in confronto con quanto speso da William e Kate che, sette anni fa, per il loro viaggio di nozze, scelsero le Seychelles da 5000 euro a notte. L’Africa è stata scelta sia per le origini della sposa che per il legame che ha Harry con quella terra. Il Principe, infatti, è da tempo impegnato in viaggi umanitari nel continente africano sulle orme della mamma Diana.

