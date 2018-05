IL CAPITANO MARIA/ Sbarca su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada. Anticipazioni del 7 maggio

Il Capitano Maria, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.

Il Capitano Maria, in prima Tv assoluta su Rai 1

IL CAPITANO MARIA, LA FICTION CON VANESSA INCONTRADA

Al via nella prima serata di oggi, lunedì 7 maggio 2018, la fiction Il capitano Maria in prima Tv assoluta. Un grande ritorno sul piccolo schermo per Vanessa Incontrada che, dopo aver abbandonato i panni della terapeuta in Scomparse, rivestirà questa volta il ruolo di un ufficiale dei Carabinieri. Si tratta di Maria Guerra, che vedremo ritornare nella sua città natale per cercare di stare vicino alla figlia Luce. La giovane ribelle è finita infatti in un brutto giro di amicizie e per questo Maria è convinta che una maggiore vicinanza fra madre e figlia potrà rimettere a posto le cose. L'incarico che dovrà assumere in provincia sarà di certo meno impegnativo rispetto al ruolo in città, piena di crimini e indagini da svolgere, senza considerare che nella vita della protagonista c'è anche un altro figlio, il piccolo Riccardo. Non è solo l'unico motivo per cui il Capitano deciderà di fare ritorno nel Meridione, dopo dieci anni di assenza dal luogo in cui l'amato marito, all'epoca magistrato del Tribunale dei Minori, ha perso la vita in modo tragico. E così sarà il passato ed il presente a permettere a Maria di dare davvero una svolta nella sua vita. Al centro della fiction Il Capitano Maria vedremo quindi la forza delle donne nella loro normalità. Non è un personaggio eroico quello della Incontrada, ma del tutto comune alle persone del nostro Paese. Una scelta obbligata per il regista Andrea Porporati, rimasto affascinato dall'attrice fin dal loro primo incontro sul set del film La classe degli asini. Al fianco dell'artista troveremo inoltre nel cast altri volti noti per i telespettatori, da Enrico Labriola nei panni del Tenente Andrea Bosca, che nel tempo rimarrà vittima dei sentimenti che proverà per la protagonista, fino a Giorgio Pasotti che sarà invece il professore Dario Ventura. Molto di più di un semplice docente, dato che fa parte del passato di Maria sotto molti punti di vista. Nel cast saranno presenti inoltre Carmine Buschini, conosciuto per il suo ruolo in Braccialetti Rossi e che qui troveremo come un ragazzo tormentato che perderà la testa per la figlia di Maria, Luce, che di contro verrà interpretata dalla giovane Beatrice Grannò. Completa la famiglia Guerra il piccolo Riccardo, che avrà il volto di Martino Lauretta. Un bambino di nove anni molto sensibile e che per questo si sente a volte troppo distante dai coetanei.

ANTICIPAZIONI DEL 7 MAGGIO 2018, EPISODIO 1

Il Capitano Maria è un ufficiale dei Carabinieri di Roma, con un passato tragico ed un presente difficile. Scopre infatti che la figlia diciottenne Luce sta prendendo una brutta piega a causa delle cattive amicizie che ha incontrato nella sua vita. Per Maria sarà difficile ritornare al Sud a dieci anni di distanza dalla morte del marito, una pagina traumatica del suo passato che non ha davvero dimenticato. La speranza di Maria è che Luca possa ritrovare la retta via grazie ad una vicinanza maggiore con la madre, che tra l'altro deve occuparsi anche del piccolo Riccardo. Il secondogenito, così diverso dalla sorella Luce, è un bambino educato, il classico figlio che tutti vorrebbero. Per quest'ultimo tuttavia sarà difficile ambientarsi nella nuova realtà, soprattutto dal punto di vista scolastico. Ritornare nella sua città natale darà inoltre modo a Maria di chiarire un dubbio legato alla morte del coniuge, avvenuta in apparenza per un fatale incidente. Una tesi che però il Capitano non ha mai davvero accettato. Non sarà però facile riuscire a ritornare al Sud: Maria e i figli verranno minacciati da un attentato che potrebbe avere delle conseguenze tragiche.

