Ireland Baldwin posa nuda/ La figlia di Alec e Kim Basinger senza veli: “Sono orgogliosa del mio corpo”

Ireland Baldwin posa nuda, la figlia di Alec e Kim Basinger senza veli posta uno scatto su Instagram e fa impazzire ancora una volta gli estimatori: “sono orgogliosa del mio corpo”.

07 maggio 2018 Valentina Gambino

Ireland Baldwin posa nuda

La figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger sta facendo impazzire i follower con la sua bella passione per il nudo artistico. La modella di 23 anni ha voluto posare senza veli in una spiaggia californiana: “è una delle avventure più liberatrici e speciali della vita”, racconta. Lo scorso marzo la giovane Ireland Baldwin si era già fatta fotografare come mamma l’ha fatta per una giusta causa, esattamente come aveva fatto la madre nel 1994 scesa in campo contro le pellicce. Dopo essersi messa in mostra per delle cause importanti, alcuni giorni fa ha prevalso esclusivamente la vanità e attirata da una bellissima giornata di sole, ha posato nuda facendosi fotografare da un amico fotografo.

Ireland Baldwin posa nuda: fan impazziti

Ireland Baldwin è molto seguita sui social. Modella, militante della causa dell’uguaglianza dei generi e grande amante di Instagram, la cugina di Hailey Baldwin (ex fidanzata di Justin Bieber), ama mostrare il suo corpo praticamente perfetto nato dall’unione dei geni di Alec Baldwin e Kim Basinger, tra gli attori più affascinanti della loro generazione. “Sono orgogliosa del mio corpo”, ha ribadito più volte, lasciandosi spesso immortalare al naturale, senza trucco e in assenza di filtri. “Non ho intenzione di perdere tempo a photoshoppare. Chi mi ama deve prendermi come sono”, ha confidato. Posare tutta nuda per lei “è una delle avventure più liberatrici e speciali della vita”. La sua passione è pienamente condivisa dai suoi tantissimi estimatori che amano vederla al meglio davanti l’obiettivo del fotografo. Ed infatti la giovane aveva impensierito i fan quando, qualche tempo fa, aveva ceduto a droghe e alcool, che l’avevano costretta ad una cura dopo la separazione dal rapper Angel Haze.

