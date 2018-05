J-Ax e Fedez, “Italiana”/ Esce il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 prima dell’addio a San Siro

J-Ax e Fedez, "Italiana", Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell'estate 2018 è già servito prima dell'addio con il concerto del primo giugno a San Siro.

07 maggio 2018

“Italiana”, esce il video

L’estate è alle porte e con lei anche il nuovo tormentone 2018. “Italiana” è il titolo della nuova (e ultima) canzone firmata da J-Ax e Fedez, prima della separazione ufficiale per dare nuovamente vita ai progetti da solisti. Dopo l’uscita del singolo audio arriva puntuale anche il video che anticipa il concerto “di addio” del prossimo 1 giugno direttamente allo stadio San Siro di Milano. “Comunisti col Rolex” era un progetto apparentemente iniziato per gioco ma poi si è rivelato essere uno dei dischi più ascoltati e venduti del 2017. L’estate 2016 infatti, si era proprio aperta con “Vorrei ma non posto” che ha tenuto banco esattamente come sta per succedere anche con “Italiana”. Proprio come la precedente hit, anche questa nuova canzone è stata affidata al duo formato da Takagi e Ketra. Ma di cosa parla “Italiana”? Un gioco di parole che racconta la nostra bellissima Penisola, tra bellezze e qualcosa (di troppo) che ancora non va.

“Italiana”, esce anche il video

“Italiana”, il nuovo singolo di J-Ax e Fedez, oltre ad una canzone-tormentone adesso è correlato anche da un videoclip ufficiale. Il pezzo va avanti con uno schema ben preciso e consolidato che si muove tra evidenti richiami alla stretta attualità: le gesta di Trump e Kim Jong Un, le fake news, le serie tv e anche alcuni chiari riferimenti allo scandalo che ha investito Fausto Brizzi. "Italiana, l’estate che cerchi non è lontana, la gente per nulla lo sai si innamora. Se vieni dal mare ti stiamo aspettando con l’acqua alla gola, ti racconteremo una storia", il ritornello del brano. Un singolo già al primo posto delle classifiche che sta regalando delle nuove soddisfazioni alla coppia di rapper che l’1 giugno saluterà i fan a San Siro. Insieme a loro sul palcoscenico anche: Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Grido, Gué Pequeno Il Cile, Sergio Sylvestre e Stash. Eccovi a seguire il videoclip del nuovo brano.

