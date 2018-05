Khloe Kardashian e Tristan Thompson/ Di nuovo insieme: la prima uscita pubblica dopo il tradimento

Khloe Kardashian e Tristan Thompson, la c oppia paparazzata di nuovo insieme: la prima uscita pubblica dopo il tradimento ad un mese di distanza dalla nascita della figlia.

Khloe Kardashian ha perdonato Tristan Thompson

Khloe Kardashian ha perdonato Tristan Thompson? La coppia è apparsa insieme per la prima uscita pubblica dopo la nascita della figlia. Nonostante il tradimento da parte di lui a pochi giorni dal parto, pare che i due abbiano tutte le intenzioni di ricominciare. Per farlo sapere al pubblico hanno scelto una partita di basket con protagonista il cestista dei Cavaliers, la squadra di casa di Cleveland. Dopo un mese di silenzio, lei pare avere perdonato colui che si faceva fotografare nei pressi di albergo di New York alle cinque del mattino in compagnia di una misteriosa mora: ma non finisce qui. Tristan Thompson era stato beccato anche su una barca a Washington insieme a due provocanti ragazze brune. Dopo il tradimento pubblico, gli estimatori l’hanno massacrato mediaticamente e lui per tutta risposta, ha smesso di postare (prima invece era molto attivo sui social). Il pubblico lo fischiava anche in campo, esponendo con fierezza dei cartelli con scritto “We love Khloe”.

Khloe Kardashian ha perdonato Tristan Thompson

Nonostante le umiliazioni, Khloe Kardashian dopo un mese ha deciso di dare al compagno una seconda possibilità. Lui è il padre di sua figlia e prima di rovinare del tutto la famiglia vuole almeno provarci. Scortata dal suo bodyguard, lei si è fatta accompagnare alla Quicken Loans Arena di Cleveland dove Tristan ha giocato contro i Raptors, vincendo per 105 a 103. Questa è stata la prima uscita pubblica al fianco della compagna dal giorno dello scandalo. I due in questi giorni erano stati anche avvistati a pranzo insieme con la bambina ed alcuni amici. Il comportamento di lei però, appariva ugualmente molto freddo e distaccato. Nel corso della sua visita al palazzetto dello sport invece, Khloe è apparsa sorridente e in splendida forma. Attualmente non vi è nulla di ufficiale ma il ritorno effettivo sembra ormai realtà: vedremo se Tristan farà il bravo…

