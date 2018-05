L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi/ Palma d’oro a Cannes: trama e colonna sonora raccontata dal regista

L’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il Film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.

07 maggio 2018 Valentina Gambino

L’albero degli zoccoli

Ermanno Olmi è morto ad Asiago circondato dalla sua famiglia. Il grande regista aveva 86 anni e la sua carriera è iniziata da autodidatta. Tra i più grandi successi ricordiamo "L'albero degli zoccoli". "Con Ermanno Olmi perdiamo un maestro del cinema e un grande esempio di cultura e di vita. Il suo sguardo incantato ci ha raccontato e fatto capire le radici del nostro paese", ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. L'Albero degli zoccoli data 1978 ed ha vinto la Palma d'oro al 31º Festival di Cannes. Le riprese della pellicola furono realizzate tra febbraio e maggio del 1977 utilizzando il dialetto bergamasco dove il film è stato ambientato (girato tra i comuni di Martinengo, Palosco, Cividate al Piano, Mornico al Serio, e Cortenuova. Alcune scene sono state girate anche nella campagna milanese, nei borghi di Castelletto di Abbiategrasso, Robecco sul Naviglio, Bernate Ticino e Castelletto di Cuggiono).

L’albero degli zoccoli, la sua trama

Tutti gli attori de L'albero degli zoccoli, sono comunissimi contadini della campagna bergamasca, senza precedenti esperienze nella recitazione. Ma di cosa parla la trama della famosa pellicola diretta da Ermanno Olmi? In una cascina della pianura tra l'autunno 1897 e la primavera 1898, vivono quattro famiglie di contadini. Mènec (Domenico) è un bambino di 6 anni che ogni mattina deve fare sei chilometri a piedi per raggiungere la sua scuola. Un giorno rientra a casa con uno zoccolo rotto e per mancanza di denaro, il padre decide di costruire le sue nuove scarpe tagliando di nascosto un pezzo di albero di pioppo. Il padrone della cascina però, dopo avere scoperto le intenzioni del povero Batistì (questo il nome del contadino), caccia lui e la sua famiglia dalla cascina. Attorno a questa esperienza, ruotano le dinamiche del film, mostrando l’autenticità della vita contadina, tra povertà e profonda ricchezza d’animo.

La colonna sonora raccontata da Ermanno Olmi

L’albero degli zoccoli è suddiviso in quattro diversi episodi che ripercorrono gli avvenimenti delle quattro famiglie che abitano la cascina dove il film è collocato. La colonna sonora della pellicola invece, è composta da pezzi per organo di Johann Sebastian Bach, eseguiti da Fernando Germani e canzoni popolari e contadine. Sulla copertina del disco, vi è una bella nota di Ermanno Olmi che racconta come ha scelto la musica per il film: “Già mentre scrivevo la sceneggiatura mi resi conto che la scelta delle musiche per questo film sarebbe stato un momento delicato […] Alla fine quasi per rassegnazione, provai con una Sonata per organo di Bach, e subito mi resi conto che avevo finalmente trovato la musica per il mio film. Qualcuno ha detto che Bach è forse un tocco eccessivamente aristocratico per un film sui contadini. Non sono d'accordo. Credo che la grandezza di Bach, come la poesia, non sia né aristocratica né popolaresca ma semplice ed essenziale come la verità. Perciò sono convinto che il mondo contadino e la musica di Bach si conoscessero e andassero d'accordo ancora prima che si incontrassero nella colonna sonora dell'Albero degli Zoccoli”.

© Riproduzione Riservata.