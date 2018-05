LA MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE, DI CHE MARCA È?/ Uomini e Donne, perché Giordano è finito nei “guai”

Uomini e Donne, la maglietta della segnalazione: di che marca è? Giordano è finito nei “guai”: ecco perché. Maria De Filippi e il “product placement”, vi spieghiamo cos'è

07 maggio 2018 Silvana Palazzo

Uomini e Donne, la maglietta della segnalazione

Caos a Uomini e Donne nella puntata del Trono Classico per una maglietta indossata da Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni. Il problema è sorto perché presentava un logo ben visibile e che infatti la redazione del programma di Maria De Filippi ha dovuto oscurare. A notarlo è Gianni Sperti, che accusa i due corteggiatori di voler fare pubblicità ad un marchio, nonostante il regolamento della trasmissione lo vieti. La stessa conduttrice ha spiegato che non è possibile indossare capi di abbigliamento o accessori con marchi ben visibili, sia in studio che in esterna: «Gli inserzionisti pagano per fare pubblicità, senza la quale non ci sarebbero soldi per fare i programmi». Per questo il programma impone di usare capi privi di loghi o riferimenti al brand, altrimenti procede con l'oscuramento. Giordano e Luigi spiegano che non c'era l'intenzione di fare pubblicità al brand, chiamano anche il negozio per avere una conferma della loro versione, che però non convince del tutto perché potrebbe essere frutto di un pre-accordo. Giordano, attaccato duramente da Nilufar Addati, se ne dispiace e risponde malissimo alla tronista. «Quella era la prima maglietta che ho visto nell'armadio e gliel'ho data (a Luigi, ndr)», spiega Giordano a Uomini e Donne. «A me m par na strun*at...», replica Nilufar.

LA MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE E IL PRODUCT PLACEMENT

Ciò di cui viene accusato Giordano Mazzocchi, insieme a Luigi Mastroianni, ha un nome specifico: si chiama “product placement”. Si tratta di uno strumento pubblicitario che prevede l'inserimento di un marchio all'interno di una situazione, come può essere uno studio televisivo, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda che viene pubblicizzata. Ed è un sistema che lo stesso programma Uomini e Donne utilizzata. Avete mai notato durante le puntate del Trono Over una “postazione caffè” con tanto di marchio ben in vista accanto alle poltrone degli opinionisti? Non si tratta di un elemento scenografico, ma di un modo per pubblicizzare il marchio durante il programma. Peraltro è una scelta vincente dal punto di vista del marketing, visto che il programma va in onda nel primo pomeriggio, momento nel quale si consuma il caffè. È allora evidente che potrebbe nascere un “conflitto” se un tronista o un corteggiatore fa autonomamente “product placement”. E il motivo è stato spiegato da Maria De Filippi: «Gli inserzionisti pagano per fare pubblicità». Se venissero quindi sponsorizzati altri marchi, potrebbero tirarsi indietro.

