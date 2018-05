LUDOVICA VALLI / Ritrova l'amore dopo la rottura con Mattia Briga? Ecco tutti gli indizi

Ludovica Valli è di nuovo innamorata? L'ex tronista di Uomini e donne sembra essere vicina ad un altro uomo dopo la rottura con Mattia Briga: ecco tutti gli indizi.

07 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ludovica Valli

La vita privata di Ludovica Valli continua a suscitare grande interesse tra i suoi fan: dopo la relazione con Fabio Ferrara, da lei scelto a Uomini e donne, l'ex tronista è stata associata ad altri personaggi noti quali il portiere del Bologna Antonio Mirante e il cantante Mattia Briga. Per qualche settimana le voci di un possibile flirt tra Ludovica e il rapper diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici si sono fatte insistenti, almeno fino a quando lo stesso cantante aveva pubblicato un criptico messaggio in una sua Instagram Story, lasciando presagire alla rottura con la ex tronista. Ecco solo alcune delle sue parole: "Non c'è niente di male, credimi, a voler cercare qualcosa. Basta cercarla nel posto giusto. La questione è che quello che cerchi tu si trova nelle discariche. Ma tu sei troppo schizzinosa e quindi nelle discariche non ci vai, allora cerchi nei cuori". Da allora, la vita privata della Valli è stata avvolta nel mistero, quanto meno fino ai nuovi indizi pubblicati da Il vicolo delle news.

UN NUOVO AMORE PER LUDOVICA VALLI?

Ludovica Valli sarebbe di nuovo innamorata: è quanto sostiene Il Vicolo delle news che ha notato delle strane coincidente nei profili social dell'ex tronista e di un certo Spampinato, un ragazzo in qualche modo collegato all'universo di Uomini e donne (probabilmente un corteggiatore mai arrivato in trasmissione). Le 'talpe' del sito web hanno notato che Ludovica ha iniziato a seguire il ragazzo, presente anche in alcune Stories insieme ad alcuni amici comuni. Proprio da alcuni scatti si vedrebbe al fianco di Spampinato una donna con un vestito a fiori, lo stesso che indossa anche la Valli nel suo profilo. Ma le coincidenze sono numerose a partire dagli strani movimenti della coppia nelle stesse località (con il tentativo della modella di depistare i fan, senza però risultati soddisfacenti) o da una foto di Spampinato che sembra trovarsi proprio a casa di Ludovica. Che si tratti solo di un caso? È davvero difficile crederlo...

