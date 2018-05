La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 7 maggio: omaggio a Ermanno Olmi e Paolo Ferrari

Marco Liorni e Francesca Fialdini tornano alla conduzione de La Vita in diretta tra cronaca e un omaggio a due grandi del mondo dello spettacolo, Ermanno Olmi e Paolo Ferrari.

07 maggio 2018 Hedda Hopper

La vita in diretta

Due grandi protagonisti del cinema, del teatro e della tv ci hanno lasciato in questo funesto fine settimana e sicuramente La Vita in Diretta si occuperà anche di questo nella puntata di oggi, 7 maggio. Francesca Fialdini e Marco Liorni tornano in onda oggi con la prima puntata della settimana e con una serie di servizi e ospiti che omaggeranno Ermanno Olmi e Paolo Ferrari, il primo spentosi proprio questa notte e il secondo ieri. Ma nel programma di Rai1 non ci sarà solo spazio per le lacrime e i ricordi ma anche per la cronaca e gli ultimi casi delle prime pagine dei giornali e sui social. In particolare, l'avvocato Daniele Bocciolini ha annunciato che dalle 17.00 sarà ospite in studio per la parte dedicata alla cronaca, ha scritto: "Oggi dalle 17.10 sarò ospite su #Raiuno a #LaVitaInDiretta per parlare dei più recenti casi di cronaca @vitaindiretta.

IL RINNOVO E L'ADDIO DI LIORNI?

Spesso e volentieri quest'anno il programma di Rai1 è riuscito a tenere testa a Pomeriggio e Barbara D'urso e proprio questo ha permesso anche il rinnovo per la prossima edizione. In questi giorni si parla spesso della prossima edizione tv e del valzer di conduttori che sarà al centro dei nuovi palinsesti e sembra ormai certo l'addio di Marco Liorni a La Vita in diretta a favore di un altro conduttore che potrebbe addirittura essere Tiberio Tmperi stanco di essere relegato al fine settimana e alla mattina e pronto per qualcosa di più impegnativo. La Vita in Diretta soffirà per questo passaggio nella prossima edizione?

