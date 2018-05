Lisa Fusco lancia la dieta dell’hula hoop/ Video, la "soubrettina" in splendida forma a I Soliti Ignoti

Lisa Fusco lancia la dieta dell’hula hoop, ma in cosa consiste? La soubrettina, oggi ospite a I Soliti Ignoti, lo spiega e racconta: "Ho assottigliato molto il mio giro vita"

07 maggio 2018 Anna Montesano

Lisa Fusco

Lisa Fusco, la nota subrettina, è ospite della nuova puntata dei Soliti Ignoti su RaiUno, condotta da Amadeus. La bionda e verace opinionista di Barbara D'Urso è tra gli ignoti di questa sera e di recente ha fatto parlare di sé per aver lanciato quella che possiamo quasi definire una "nuova moda". Lisa Fusco, piuttosto stanca della dieta tradizionale che le ha in passato anche procurato qualche problema di salute, si è inventata una cura dimagrante alternativa e particolarissima: quella dell’hula hoop. La showgirl, nota soprattutto per la sua spaccata "snodabile", ha di recente dichiarato: «Non seguo più le prescrizioni di dietologi e nutrizionisti perché mi facevano stare male. Avevo continui cali di zucchero, mi sentivo, spesso, svenire, mi si annebbiava la vista. - e ancora - Bevevo tanto the verde, rigorosamente senza teina, ma, ad un certo punto, ho iniziato ad urinare bianco. Mi sono spaventata tantissimo".

LA NUOVA DIETA DI LISA FUSCO

Ma non è tutto, perché Lisa Fusco ha poi spiegato: "Ho anche integrato con sali minerali e multivitaminici, ma nulla da fare. Cosi, quando un giorno una mia cara zia dell’Australia mi ha inviato la dieta dell’hula hoop, ho subito abbandonato il percorso classico e mi sono gettata in questa nuova avventura". La showgirl spiega allora come si allena: "Mi esercito tutti i giorni per un’ora al mattino, un’ora al pomeriggio e un’ora alla sera – spiega la soubrettina –. Con questo movimento continuo di anche e bacino, ho notevolmente assottigliato il giro vita e i fianchi e sto traendo più giovamento delle drastiche diete tradizionali." E nonostante all'inizio sia risultata un po' imbranata, ha infine raggiunto il suo scopo: "Ora, però, sono diventata bravissima. Inutile dire che sto accompagnando l’esercizio fisico ad una sana e corretta alimentazione".

© Riproduzione Riservata.