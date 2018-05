Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: “Non ti azzardare a scegliermi!”, la minaccia a Sara

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: nuove discussioni in studio tra il corteggiatore e la tronista Sara Affi Fella, che ha preferito fare l'esterna con il rivale Luigi Mastroianni.

07 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Oggi, lunedì 7 maggio, si alzano i toni nello studio di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi non risparmia due critiche alla tronista Sara Affi Fella che, avendo una sola esterna a fissazione, ha deciso di vedere Luigi Mastroianni. Sara spiega la sua decisione: “Io sono venuta a parlare con te in camerino per risolvere un problema, e poi ho deciso di non portarti in esterna” e poi la tronista continua dicendo. Il fatto che in camerino con te non è andata bene è una questione di atteggiamenti. Tu sei altalenante, prima mi dici che sei innamorato di me e poi parli di interesse. Prima dici che vuoi essere scelto e poi parli del trono”, anticipa NewsUeD.com. Lorenzo perde la pazienza e dice all tronista che è più pesante di Luigi e in malo modo la invita a sceglierlo: “Tu non ti devi permettere di parlarmi così perché non sei nessuno. Io faccio quello che voglio e tu non ti devi azzardare a mancarmi di rispetto”, sbraita Sara alzandosi dalla sedia e puntando il dito contro Lorenzo, come rivela un video di Witty. Viene mandato in onda il video del chiarimento della scorsa settimana tra Sara e Lorenzo. La tronista continua a dire di avere dei dubbi sul reale interesse del corteggiatore: “Se io ti dico che per me questo tuo comportamento sta diventando un problema e tu non cambi, io comincio a mettere in discussione il tuo interesse”, spiega la tronista come rivela NewsUeD.com.

Lorenzo innamorato di Sara

Lorenzo dichiara di essere innamorato della tronista, ma il loro confronto non finisce nel migliore dei modi. Si passa all’esterna di Sara e Luigi che si conclude con un bacio appassionato. In studio, Lorenzo viene interpellato a commentare quello che ha visto: “Sara io non voglio parlare più. Tu fai quello che vuoi ma non parlare con me. Ti giuro, non azzardarti a scegliermi”, sbotta il corteggiatore come riporta NewsUeD.com. Sui social, sono numerosi i fan di Uomini e Donne che fanno il tifo per Lorenzo Riccardi: “Nonostante tutto sono ottimista, Sara e Lorenzo fino alla fine” e “Veramente Luigi è il corteggiatore perfetto, bellissimo, bravissimo e quello che volete e fuori da qua tutti sceglierebbero lui rispetto a Lorenzo, ma bisogna essere obiettivi e quello che c'è tra Sara e Lorenzo, la chimica, la complicità, con Luigi non c’è”, sono due commenti apparsi su Twitter.

