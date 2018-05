Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista/ Grande Fratello 15, scoppia la polemica: appello dalla comunità ebraica

Nuova polemica che Luigi Favoloso e il tatuaggio nazista coperto prima del Grande Fratello. Il settimanale Nuovo mostra le immagini del prima e dopo, comunità ebraica in rivolta

07 maggio 2018 Anna Montesano

Luigi Favoloso

Non bastavano le liti, i flirt, gli addii e le polemiche delle quali si è reso protagonista nella Casa del Grande Fratello 15. Su Luigi Favoloso cade infatti una nuova tegola. A far discutere stavolta è l'orientamento politico dell'ex di Nina Moric e, in particolare, un tatuaggio nazista che avrebbe fatto coprire prima di entrare all’interno della Casa. L'esclusiva viene lanciata dal settimanale Nuovo, con tanto di immagini del prima e dopo. Favoloso avrebbe infatti coperto un tatuaggio con la scritta "Gott mit uns", motto dell'esercito nazista, con una bandiera della Siria. Un'immagine che ha scatenato grosse polemiche, in primis dalla comunità ebraica. Il vicedirettore dei media della comunità ebraica di Milano, Ester Moscati, ha infatti scritto: "Esprimiamo il nostro profondo sconcerto per la presenza di certi concorrenti nel cast di una trasmissione così popolare e seguita dal pubblico, in particolare da quello giovanile, come il Grande Fratello. Personaggi del genere sono portatori di un’ideologia antisemita, violenta e liberticida. Non solo: il fatto che la persona in questione abbia ‘cancellato’ la frase nazista ‘Gott Mit Uns’ e l’abbia coperta con la bandiera di un Paese come la Siria, tristemente noto per il suo regime sanguinario, non fa che aggravare le cose".

La segnalazione di Selvaggia Lucarelli

Favoloso, in realtà, aveva già ammesso le sue idee politiche nella Casa del Grande Fratello in occasione della festività del 25 aprile, festa della Liberazione dell’Italia. L’ex di Nina Moric, militante di CasaPound che si è candidato col partito neofascista alle ultime elezioni politiche, ha infatti dichiarato: “Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata“. Critiche nei suoi riguardi arrivano anche da Selvaggia Lucarelli, che in altre occasioni aveva espresso il suo distacco da Favoloso in quanto, come da lei sottolineato, è stato un sostenitore della pagina Facebook ‘Sesso Droga e Pastorizia‘ che, com'è noto a molti, condivideva spesso messaggi omofobi e sessisti.

© Riproduzione Riservata.