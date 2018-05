Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: bacio al tramonto con Sara Affi Fella

Luigi Mastroianni a Uomini e Donne: la tronista Sara Affi Fella fa una sorpresa al corteggiatore siciliano e gli organizza un'esterna a sorpresa. Finale con bacio al tramonto.

07 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Dopo la pausa del fine settimana, oggi - lunedì 7 maggio - su Canale 5 tornano i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Si comincia con Sara Affi Fella con un riassunto di quanto successo nelle ultime puntate tra lei e i suoi due corteggiatori Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Nella scorsa puntata Luigi aveva rifiutato l’esterna con la tronista, che lo raggiunge in camerino per chiarire. Il siciliano è molto offeso perché Sara lo ha definito “falso e cagasotto”, mentre la tronista si difende dicendo che quando si è arrabbiati si dicono cose che non si pensano davvero. “Sara secondo me tu la scelta ce l’hai già. Tu i dubbi non ce li hai tra me e Lorenzo, tu i dubbi ce l’hai solo su di lui. Per me ha ragione lui quando dice che tu hai paura di rischiare con lui”, dice Luigi come riporta NewsUeD.com. Sara dice di non avere ancora deciso chi sarà la sua scelta, ma che vuole farla e ha bisogno che ci sia anche Luigi. I due si salutano con un abbraccio e con il corteggiatore che ribadisce il suo interesse per la tronista. Sara ha una sola esterna a disposizione e decide di farla con Luigi, organizzandola con la complicità di Giordano Mazzocchi.

Bacio al tramonto per Sara e Luigi

La tronista arriva ad Avezzano e si presenta nel bar dove si trova Luigi con alcuni amici, tra cui Giordano. Il corteggiatore è molto sorpreso ma anche molto contento: “Sono veramente emozionato. Non ho parole”, dice Luigi come riporta NewsUeD.com. I due passeggiano insieme e tutte le persone che incontrano, invitano la tronista a scegliere Luigi. Poco dopo i due si siedono su un muretto, con un meraviglioso tramonto alle spalle. Sara confessa di aver voluto fare l’esterna con Luigi, perché voleva stare con lui. Scatta un lungo e intenso bacio, come si vede nelle anticipazioni video di Witty. Sui social, i fan di Luigi Mastroianni esprimono il loro supporto per il corteggiatore siciliano: “E poi ci sono io che è la trentordesima volta che mi guardo il bacio di Sara e Luigi dalle anticipazioni” e “Nella testa una voce rimbomba, tipo SARA SCEGLI LUIGI”. Ovviamente non manca qualche critica da parte dei fan di Lorenzo Riccardi: “Luigi, sai quanti cereali di sottomarca ti devi mangiare, perché Sara provi per te, quello che che prova per Lorenzo?” e “Luigi mi irrita in una maniera assurda #uominiedonne”.

