Martina Favoloso/ La sorella di Luigi: “Quando incontrerà Nina Moric le cose cambieranno…” (Pomeriggio 5)

07 maggio 2018 Valentina Gambino

La sorella di Luigi Favoloso è stata ospite di Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5. La sorellina minore dell'attuale gieffino, data la foto di copertina della sua pagina Facebook, sembra appassionata di danza e studia ingegneria all'università degli studi di Napoli dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico. Attualmente a differenza del fratello, vive a Torre del Greco e naturalmente fa il tifo per lui. In studio con la sorella di Favoloso si è parlato del “quadrilatero” che ha coinvolto oltre lui anche Patrizia Bonetti, Nina Moric e Mariana Falace. Tra Luigi e Patrizia è nato un legame che faticosamente si è trattenuto dalla passione ma dopo che la Moric ha lasciato Favoloso, la Bonetti è stata eliminata dalla Casa del Grande Fratello. Al posto di lei è subentrata Mariana a caccia della “favolosa preda”. Patrizia in studio con la d’Urso si è lamentata perché sentiva già l’assenza di lui mentre ha dichiarato guerra a lei: “Non sono maliziosa ma ci sta provando…”. Domani sera la Bonetti si confronterà con entrambi.

Martina Favoloso interpellata da Barbara d’Urso ha detto la sua: “È una situazione abbastanza complicata… con Mariana è solo un’amicizia, credo che sia tutto fomentato, Patrizia ben venga che entra nella Casa, si salutano!”. Patrizia però vuole avere una storia con Luigi e non gliene importa niente nemmeno di Nina Moric: “Sicuramente Patrizia è abbastanza agguerrita come donna ma dobbiamo aspettare che Luigi esca dalla Casa per avere il confronto con Nina”, continua la ragazza. Martina conosce molto bene Nina Moric e la croata è in un momento di particolare sofferenza. “Nina non sta passando un bel periodo e come qualunque donna è arrabbiata nei suoi confronti ma penso che chiunque lo farebbe. Questo avvicinamento con Patrizia è stata la causa principale. Non so se Nina tornerà con lui ma in questo momento sono entrambi confusi perché non si vedono ma credo che quando s’incontreranno potranno cambiare delle cose, hanno bisogno di vedersi e guardarsi negli occhi, è un amore di 4 anni…”.

