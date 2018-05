NEMICO PUBBLICO/ Su Rete 4 il film con Johnny Depp (oggi, 7 maggio 2018)

Nemico pubblico, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Johnny Depp, Christian Bale e Channing Tatum, alla regia Michael Mann. Il dettaglio della trama.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Rete 4

NEL CAST CHRISTIAN BALE

Nemico pubblico, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 23.30. La biografia di una delle gang più famose dell'America gangster è l'occasione per rivedere sui piccoli schermi una pellicola d'azione dal titolo 'Nemico Pubblico', datata 2009, seconda visione ancora attuale nel gradimento del pubblico amante delle storie di mitra, proibizionismo, poliziotti integerrimi o corrotti. Il tema del film è proprio la storia, romanzata ma autentica, dei rinomati gangster John Dillinger, Baby Face Nelson e Charles Arthur Floyd, particolarmente vivaci nel mondo del crimine durante la Grande depressione del 1929, un anno genuino per i gangster, anche di origini italiane, come il whisky contrabbandato in quegli anni precedenti il New Deal. Regista della pellicola è l'ottimo Michael Mann, di Chicago, come Al Capone e la sua banda di contrabbandieri e mafiosi, città in cui si respirava polvere da sparo e fumi dell'alcol. Nel cast di 'Nemico Pubblico', Mann dirige un trio di assi vincenti tra i quali Johnny Depp, Christian Bale (impossibile dimenticare le sue parti nel gotico Batman del 'Cavaliere oscuro'), Jason Clarke, nel trio forse il più debole ma di grande talento. Interprete femminile di talento Marion Cotillard, anch'essa nel cast con Bale de 'Il cavaliere oscuro - Il ritorno'. Ma vedimao adesso la trama del film nel dettaglio.

NEMICO PUBBLICO, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Siamo agli inizi degli anni '30 negli Stati Uniti della Grande depressione, il criminale John Dillinger (Johnny Depp) aiuta ad evadere dal carcere l'amico John Hamilton (Jason Clarke nella parte), criminale come lui ma canadese e di origini irlandesi. Sulle loro tracce l'agente pluri-premiato Melvin Purvis, chiamato anche 'Little Mel' per la bassa statura (l'attore che interpreta il poliziotto è Christian Bale), avvocato ed agente di polizia, 'eroe' federale di quell'America impegnata nella lotta contro il crimine. La banda di Dillinger non ha paura e non teme nessuno, crimini di ogni tipo e in diversi stati della Federazione sono per loro all'ordine del giorno, sbruffoni e arricchiti dalle loro attività criminose, donnaioli incalliti ed amanti della bella vita facile e sfrontata. Ma le cose iniziano a cambiare nel momento in cui Baby Face Nelson uccide uno dei poliziotti fidati di Purvis, in quel momento l'agente federale richiede rinforzi ed uomini d'esperienza per creare un team in grado di contrastare la malavita criminale della band. Purvis farà leva proprio sulle donne della gang, le donne della mala, dei bassifondi, come Billie Frechette, amata da Dillinger, o Anna Sage che in cambio di delazioni sui rifugi della band, ottiene di non essere estradata nel suo paese d'origine, la Romania. Inizia così una caccia alla band, Purvis organizza diverse imboscate ai criminali, ne uccide alcuni, in attesa dello scontro faccia a faccia con Dillinger in persona e sarà proprio la Sage a consegnare il criminale alla polizia dicendo dove si sarebbe trovato, cioè in un cinema, luogo in cui viene colpito a morte ma proprio sul momento di esalare l'ultimo respiro ha una parola da riferire all'amata Billie e chiede ad uno dei poliziotti di riferirle la frase 'dì a Billie da parte mia, bye bye, Blackbird!'.

