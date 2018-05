PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 7 maggio 2018: Capricorno in difficoltà e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 7 maggio 2018, le previsioni del noto astrologo ai microfoni di LatteMiele segno per segno: Il Capricorno in difficoltà, Ariete molto energico.

07 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 7 MAGGIO 2018

Ora andiamo ad analizzare da vicino segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox, partiamo da Scorpione e Acquario. Scorpione: il segno è davvero molto forti e ha un cielo che permette di vivere le realtà con gli altri. Non bisogna mettersi in un angolo, non ci si deve nascondere dagli altri quando si vive un problema. Spesso infatti ci si chiude e ci si estranea. E' importante trovare la persona giusta per coronare i sogni d'amore che si vivono fin da troppo tempo. Acquario: si apre oggi una settimana molto positiva dal punto di vista delle relazioni emotive. Vi è molta elettricità nell'aria che aumenta nella seconda settimana di maggio. Molti fulmineranno delle persone che sono state pesanti negli ultimi tempi. Nelle coppie bisogna studiare come relazionarsi al meglio. Forse è un momento in cui bisognerebbe essere più riflessivi, cercando di trovare una risposta di fronte a persone che in passato hanno creato anche qualche preoccupazione.

IL CAPRICORNO VITTIMA DEL PASSATO RECENTE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo ora pagina e andiamo a vedere i segni né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Il Capricorno torna a sorridere, ma le situazioni complicate vissute negli ultimi mesi hanno creato qualche complesso che potrebbe portare anche a delle ripercussioni. Da metà maggio però ci sarà una crescita definitiva. Il Sagittario è nervoso e appare scontento in questo momento. La testa è tra le nuvole e nonostante si sorride sempre dentro al cuore non c'è felicità in questo momento. Alcune situazioni positive possono arrivare già oggi, ma presto potrebbero arrivare anche delle ripercussioni. Se si riesce a reagire si potrebbe arrivare a trovare una soluzione di fronte anche a chi in passato ha creato delle complicazioni. I Pesci sono in un buon momento, ma devono fare molta attenzione perché di recente hanno accusato qualche complicazione di troppo legata soprattutto alla salute.

ARIETE OTTIME POSSIBILITÀ, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 7 maggio 2018, dai segni top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Per l'Acquario questa sarà una settimana vincente, ci si potranno giocare delle carte importanti per riuscire a reagire dopo diverse situazioni complicate. Nell'aria c'è una certa elettricità che potrebbe aumentare già dalla seconda parte di questa settimana. Attenzione però a quello che accade in coppia perché alcuni potrebbero avere delle difficoltà a relazionarsi. I Gemelli sono agitati e potrebbero dover riflettere nel mezzo della settimana che va a iniziare oggi. Grande energia per l'Ariete che potrebbe vivere delle ottime opportunità grazie a un cielo positivo di cui si deve assolutamente approfittare. Servono delle strategie per cercare di ottenere il massimo possibile da un periodo che potrebbe regalare davvero una crescita personale.

