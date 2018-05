Prometheus/ Su Rai 4 il film diretto da Ridley Scott (oggi, 7 maggio 2018)

Prometheus, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Noomi Rapace, Michael Fassbender e Charlize Therone, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio.

Il film in prima serata su Rai 4

CURIOSITÀ SULLA REALIZZAZIONE DEL FILM E IL CAST

L’horror e la fantascienza sono i generi che ha messo insieme la pellicola Prometheus, di Ridley Scott che ha diretto nel 2012. La sceneggiatura è stata curata da Jon Spaihts e Damon Lindelof, la produzione è stata firmata dallo stesso regista Ridley Scott con Tony Scott e Walter Hill mentre i produttori esecutivi sono stati Michael Costigan e Damon Lindelof. Le case di produzione che hanno fatto parte di questo progetto sono Dune Entertainment e Scott Free Productions, la distribuzione della pellicola nel nostro Paese è stata eseguita dalla 20th Century Fox e la direzione della fotografia è stata curata da Dariusz Wolski. Il montaggio del film è stato eseguito da Pietro Scalia con gli effetti speciali di Richard Stammers e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Marc Streitenfeld e Harry Gregson-Williams, la scenografia invece, è stata frutto del lavoro di Arthur Max. Classico orrore dallo spazio in 'Prometheus', una tensione che piace al pubblico, simile per certi aspetti proprio l'Alien di Scott ma in chiave diversa, tra trascendenza cosmogonica e rivelazioni plausibili sulla storia di un uomo indefinibile nelle sue culture religiose. Alla ricerca di se stesso, l'uomo incontrerà la morte nel cosmo in un film amato, criticato con diversi giudizi contrastanti, comunque vincitore al botteghino con gli oltre 403 milioni di dollari incassati.

NEL CAST NOOMI RAPACE

NEL CAST NOOMI RAPACE

Nel cast spiccano attori di fama mondiale come la protagonista, l'eclettica attrice di origini miste ispanico/scandinave Noomi Rapace, Lisbeth Salander nella saga 'Millenium', un ciclo che ha appassionato milioni di cine-spettatori ma apprezzata anche nel suo ruolo proprio in 'Alien Covenant', difficile sostituire Sigourney Weaver ma la Rapace ha impresso la sua personalità in un film rischioso nei paragoni. Assieme all'attrice il tedesco Michael Fassbender, la coppia si ritroverà proprio in 'Alin Covenant' confermando quanto a Scott piaccia avere attori fidati che conoscano il suo stile in regia. Idris Elba, Charlize Theron e Guy Parce, un trio amato in un cast ulteriormente ricco di attori di ottimo livello complessivo, Scott non ammette dilettantismo nei suoi film!

PROMETHEUS, LA TRAMA DEL FILM

Un'astronave partirà diretta verso LV-223, una delle lune del gigante gassoso Calpamos. La nave spaziale si chiama 'Prometheus', ma cosa cercherà sulla luna, cosa attira un gruppo di scienziati ed astronauti così lontani dal pianeta Terra? Tempo prima successe che un gruppo di archeologi trova in una grotta sull'isola scozzese di Skye, una mappa dipinta chissà quando da uomini del neolitico, una mappa simile ad altre trovate in parti del mondo assolutamente lontane da Skye, il sospetto quindi che il genere umano abbia una genesi extra-terrestre. Il fatto è che la mappa non è precisa ma dipinge in ogni caso un Cosmo nel qual proprio Calpamos ha in comune con le altre mappe una posizione stellare ben precisa. Da lì' il sospetto ed il finanziamento dell'impresa. L'equipaggio viaggia in stato d'ibernazione, ma, poco prima dell'arrivo sul pianeta, l'androide David 8 (l'attore Fassbeneder), sveglia i componenti dell'equipaggio rilevando strutture aliene, il sospetto era fondato. L'ordine della missione prevede di non entrare in contatto con le eventuali creature incontrate. Gli scienziati entrano quindi in strutture apparentemente vuote dove ritrovano umanoidi giganti, quelli che sospettano possano essere gli dei di tante religioni, dalle credenze andine al pantheon indù, esseri molto più alti degli uomini così com'erano narrati negli antichi testi e tradizioni tramandate dall'uomo terrestre ed arcaico. Cosa li ha estinti? Quale forma di malattia o di essere nemico ha posto fine alla genia? Anche l'esame del DNA conferma la similitudine genetica con le creature morte e mummificate, una conferma ulteriore. Ma il pericolo è in agguato, una forma mutante aliena, una sorta di verme dal DNA mutato tramite l'ingestione di un liquido pericoloso e mortale, inizia ad attaccare l'equipaggio. terrore nello spazio, stringetevi alla poltrona, gli alieni stanno tornando ...

