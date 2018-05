Pamela Prati/ E gli uomini: "I migliori se li sono già presi" (Che fuori tempo che fa)

Pamela Prati, la nota showgirl è stata protagonista dell'ultima puntata di Fan Caraoke con Giorgia Palmas come conduttrice. In Inghilterra intanto scoppia un caso. (Che fuori tempo che fa)

Pamela Prati, Che fuori tempo che fa

Pamela Prati ha appena affrontato la seconda puntata di Fan Caraoke, grazie all'autista per l'occasione Giorgia Palmas ed all'incontro con la regina delle sigle dei cartoni animati: Cristina D'Avena. Il programma della rete nazionale non poteva che concentrarsi anche sulla showgirl più desiderata d'Italia, che con un fisico mozzafiato ed uno sguardo da urlo riesce ancora a far innamorare i suoi fan. Lo dimostrano i like che conquista ogni suo post su Instagram, in cui la showgirl non si mostra solo in bikini succinti. Non mancano infatti i primi piani e le frasi di volti celebri del cinema internazionale, così come altre ideate dalla diretta interessata. Pamela Prati sarà inoltre fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa di questa sera, lunedì 7 maggio 2018, dove potrebbe svelare il segreto della sua bellezza. A 60 anni già compiuti, è inevitabile non notare la sua pelle giovane e fresca. Il trucco? Sembra proprio che sia tutto merito della genetica e di una dieta sana, ma senza privazioni. A DiLei ha rivelato di fare attenzione solo a due fattori: palestra e mente equilibrata e positiva, che le permette di guardare alla vita con estrema leggerezza.

PAMELA PRATI, COME UNA VENTENNE SUI GIORNALI INGLESI

Rimane ancora nella storia la recente conquista di Pamela Prati, che con una foto è riuscita ad apparire come una ventenne ai giornali inglesi. Un vanto che la showgirl non può dimenticare, soprattutto perché le ha dato l'ennesima conferma che la scelta di vita fatta anni fa le ha permesso di rimanere immutata nel tempo. L'amore sembra ormai una pagina che la Prati non vuole più sfogliare, dato che in più di un'occasione ha sottolineato di non avere alcun interesse romantico. Alcune testate di gossip ogni tanto rispolverano la vecchia voce di corridoio che la vede impegnata in un'avventura segreta al fianco di un toy boy misterioso. La Prati tuttavia è sempre stata chiara, come ribadito a Il Giorno: nessun uomo nella sua vita da tanti anni. "I migliori se li sono già presi", ha detto la showgirl, sicura che presto il destino potrebbe presentarle il suo principe azzurro. E intanto alla Prati non manca la speranza di poter incontrare qualcuno che le regali quel lungo corteggiamento che vorrebbe, quell'uomo con cui "inciampare negli occhi e restare ingarbugliati nell'anima", come scrive nel suo ultimo post su Instagram.

