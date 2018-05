Paolo Conticini/ Al fianco di Irene Pivetti in una storia d'amore travagliata...(S'è fatta notte)

Paolo Conticini, l'attore è pronto a tornare in televisione con il pubblico innamorato dal suo ruolo nella serie Provaci ancora Prof! Racconti anche sul suo futuro. (S'è fatta notte)

Paolo Conticini, S'è fatta notte

I fan di Paolo Conticini non vedono l'ora di vederlo di nuovo in Provaci ancora prof!, la fiction che lo vede al fianco di Veronica Pivetti e impegnato in una storia d'amore travagliata con il personaggio dell'attrice. L'artista comunque rimane attivo anche al di fuori di questo impegno in tv, come dimostra la sua partecipazione a fine aprile all'amichevole della Nazionale Cantanti ed al fianco de Lo Stato Sociale. Paolo Conticini sarà inoltre protagonista di un'intervista a tu per tu con Maurizio Costanzo nel suo S'è fatta notte, il programma in onda su Rai 1 nella seconda serata di oggi, lunedì 7 maggio 2018. L'attore è inoltre complice di uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi, ovvero la reunion di Christian De Sica e Massimo Boldi, entrambi cari amici e presenti alla sua festa di compleanno. Un taglio netto agli attriti vissuti in passato, come dimostra il film Amici come prima che li vedrà ancora una volta insieme, grazie all'Indiana Production. A Paolo Conticini invece una consolazione stellare al compleanno di Tony Renis: un selfie con l'amica Valeria Marini. Lo scorso venerdì sera i due vip si sono trovati infatti a Roma per celebrare il compleanno del cantante, che conoscono entrambi da molto tempo. Una foto su Instagram li riprende l'uno affianco all'altro e nelle loro posizioni storiche: alla Marini il compito di impegnarsi in una posa sexy, a Conticini il sorriso che più lo caratterizza.

PAOLO CONTICINI, IN AUTUNNO ALL'ARENA DI VERONA

Paolo Conticini è pronto per la prossima avventura d'autunno, quando lo vedremo all'Arena di Verona al fianco di Luca Ward e Sergio Muniz per il musical Mamma mia!. Appuntamento per il prossimo 29 settembre, dove i tre artisti verranno affiancati da Sabrina Marciano e Jacopo Sarno, oltre ad altri artisti. Non mancheranno inoltre le hit degli ABBA, a cui si richiama il nome dello show, che verranno suonate da un'Orchestra live sotto la guida rigorosa del Maestro Emanuele Friello. Sold out per lo spettacolo nelle tante repliche, ad un passo dal raggiungere il traguardo del più visto nell'ultimo decennio. I fan dell'attore non dovranno comunque attendere così tanto prima di vederlo per le strade italiane. In particolare i cittadini di Pisa potrebbero vederlo per la settima volta consecutiva all'edizione di quest'anno di un rito promosso da Paolo Ghezzi, il Cin Cin con le coppie pisane che risiedono nel territorio. Conticini è infatti considerato l'ospite d'onore, come sottolinea il vice sindaco a La Nazione, mentre in tutto sono attese 500 coppie che sceglieranno le location della città toscana per pronunciare le promesse di matrimonio.

