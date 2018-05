Pomeriggio 5/ Ospiti 7 maggio: compleanno in diretta per Barbara D'Urso tra cronaca e Grande Fratello

Una puntata speciale di Pomeriggio 5 quella in onda oggi, 7 maggio, in occasione del compleanno della sua conduttrice, Barbara d'Urso che oggi compie 61 anni. Quali gli ospiti e i temi?

07 maggio 2018 Hedda Hopper

pomeriggio 5

Una puntata speciale quella di oggi di Pomeriggio 5 e non per via della mancata messa in onda del Grande Fratello 2018 questa sera, che toglierà l'effetto spoiler alla puntata del programma pomeridiano, ma perché oggi la conduttrice compie 61 anni. Una prima torta è già arrivata in studio ieri a Domenica Live ma sicuramente i suoi autori e il suo pubblico la festeggeranno oggi. La conduttrice ha passato al soglia dei suoi 60 anni e si prepara a tenere insieme tre dirette diverse fino alla fine di questa edizione, a tornare per le prossime di Pomeriggio 5 e Domenica Live ma anche a riportare sugli schermi la sua adorata dottoressa Giò le cui riprese dovrebbero tenersi già la prossima estate. Insomma, la D'Urso è come sempre inarrestabile e pronta a stare in scena ore e ore e anche oggi farà lo stesso.

ANTICIPAZIONI E OSPITI DI POMERIGGIO 5

Pomeriggio 5 riparte per una nuova settimana insieme in cui si farà tanta cronaca nella prima parte ma poi ci sarà anche spazio per il gossip e il divertimento con una serie di opinionisti in studio e servizi esclusivi. In queste ore si è parlato molto del bacio tra Alessia e Matteo al Grande Fratello e oggi si potrebbe fare lo stesso a Pomeriggio 5 magari non solo con ospiti gli opioninisti ma anche una delle protagoniste di questa sorta di quadrato amoroso, ovvero Paola di Benedetto. Questa è una carta che la D'Urso si giocherà oggi o domani al Grande Fratello? Lo scopriremo dalle 17.00 in poi quando il programma prenderà il via su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.