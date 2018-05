ROBIN HOOD/ Su Canale 20 il film con Russel Crowe e Cate Blanchett (oggi, 7 maggio 2018)

Robin Hood, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Russel Crowe, Cate Blanchett e Mark Srong, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.

07 maggio 2018

il film d'azione in prima serata su Canale 20

NEL CAST RUSSEL CROW

Robin Hood, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Ridley Scott, il moderno 'Prometheus', classico del suo filone fanta-apocalittico ma si vede il lato romantico di Scott, protagonista del prime time di rete con la trasmissione di 'Robin Hood', un arco, tante frecce, di cui una diretta nel cuore della bella Lady Marion, la classica trama dell'eroe inglese che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Ma Scott vede un'ottica diversa nella trama solita in cui Robin Hood, Fra Tuck, Lady Marion, lo sceriffo di Nottingham e Little John compiono le loro vicende avventurose, Scott ne vede un risvolto storico interessante anche grazie alla presenza di vicende realmente accadute all'epoca. Meno fiaba e più story-telling quindi la sceneggiatura prodotta da Imagine Entertainment nel 2010. Il cast è stellare, Robin Hood è Russel Crowe, un attore che in pochi anni recitò in capolavori come questo film, 'Il Gladiatore' (Scott sempre dietro la cinepresa ...), 'A Beautiful Mind' diretto da Ron Howard e tanti altri. Del cast fanno parte ancora Max Von Sidow, William Hurt, Oscar Isaac e tanti altri grandi interpreti del cinema. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROBIN HOOD, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La vicenda è la solita, Re Riccardo è alle Crociate in Terra Santa e il Principe Giovanni, fratello del Re, trama la successione al trono imponendo nel frattempo dure gabelle ai poveri contadini e ingiustizie supportando la nobiltà inglese. Ma Robin Hood non è un semplice criminale che vive all'addiaccio nella foresta di Sherwood,Robin è figlio del nobile Longstride, ucciso quando Robin era piccolo e di cui non sa le cause del suo essere orfano. Robin cresce come arciere nel'esercito inglese impegnato nella campagna di Francia dopo le Crociate, cresce accanto al suo arco, si distingue per coraggio, mira, lealtà alla sua corona anche se inizierà a non apprezzare gli atteggiamenti dispotici del Principe Giovanni. Soprattutto, Giovanni non sa di essere manovrato da un agente infiltrato dai servizi francesi, Sir Godfrey il quale trama alle spalle della Corona per mettere in condizione di rivolta il popolo inglese, indebolendo la Corona, permettendo così ai francesi un'invasione dell'Inghilterra. Robin non sopporta più quel clima di angherie e soprusi e, assieme ad un manipolo di fuorilegge, si rifugia nella foresta di Sherwood nella quale inizierà la più classica delle storie di giustizia ed amore, una storia raccontata da galli menestrelli e osservatori arabi, queste sono le variabili più curiose nel rappresentare 'Robin Hood' al cinema, viste dalla Disney o dal regista Kevin Reynolds nel celebre film interpretato da Kevin Kostner.

