Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione / "Ci sposiamo ad aprile, ma se dovesse arrivare prima un figlio..."

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze. "Ci sposeremo ad aprile, ma se prima dovesse arrivare un piccolo Tartaglione..."

07 maggio 2018 Anna Montesano

Altro che crisi: la storia d'amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione continua a gonfie vele! L'avventura dell'ex tronista all'Isola dei Famosi 2018 non ha fatto che rafforzare un rapporto già saldo, che presto si trasformerà in un matrimonio. Lo conferma proprio Rosa nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine: "Ci sposeremo il prossimo anno ad aprile. - conferma l'ex naufraga, che tuttavia svela la voglia di diventare presto una vera famiglia - Sono una donna dai valori tradizionali. Sicuramente vorrei prima il matrimonio e poi un figlio, ma se nel frattempo dovesse arrivare un piccolo Tartaglione sarebbe un dono frutto di un grande amore". C'è però un progetto più imminente per la coppia: "Prestissimo ci trasferiremo a Milano. Per amore di Pietro ho rinunciato a vivere in una grande città come Roma e mi sono trasferita da lui a Caserta" annuncia.

I PROGETTI DI PIETRO E ROSA

Rosa Perrotta però chiarisce che la coppia ha ora delle necessità: "Ora abbiamo bisogno entrambi di nuove prospettive e possibilità per crescere insieme. I miei genitori ne soffriranno, ma sanno che è per il nostro bene". L'ex tronista di Uomini e Donne svela che questo grande amore non è però d'intralcio alle loro carriere: "Ho conosciuto Pietro in un contesto televisivo, ho sempre avuto il forte desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, nonostante mi sia laureata con grandi sacrifici. - e aggiunge - Lui continuerà a svolgere la sua professione, com’è giusto che sia. Lui è unico anche per questo: mi sa amare e mi sa stare vicino. Si adatta alle situazioni e non mi limita mai. Mi sa capire e mi sostiene sempre."

