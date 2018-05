STAR WARS: IL RISVEGLIO DELLA FORZA/ Su Canale 5 il film con Daisy Ridley (oggi, 7 maggio 2018)

Star Wars: Il risveglio della forza, il film in onda in prima visione su Canale 5 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Daisy Ridley, John Boyega e Harrison Ford, alla regia J. J. Abrams.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Canale 5

NEL CAST ANCHE HARRISON FORD

Star Wars episodio VII - Il risveglio della Forza, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21,25. Una pellicola di fantascienza del 2015 che è stata diretta, coprodotta e c-scritta da J. J. Abrams (Star Trek, Cloverfield, la serie tv Lost) ed interpretata da Daisy Ridley (Peter Rabbit, Assassinio sull'Orient Express, Ophelia), John Boyega (Pacific Rim - La rivolta, Attack the block - Invasione aliena, The circle), Harrison Ford (Blade runner, Il fuggitivo, Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta) e Carrie Fisher (The Blues brothers, Harry ti presento Sally, Hannah e le sue sorelle). Il film segna l'inizio di una nuova trilogia di Star Wars, ambientata 30 anni dopo quella classica. Questo è il primo film di Star Wars uscito dopo che la Walt Disney ha acquistato il franchise fantascientifico dalla Lucasfilms. Ecco la trama del film nel dettaglio.

STAR WARS EPISODIO VII - IL RISVEGLIO DELLA FORZA, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

30 anni sono passati dalla Battaglia di Endor, che ha segnato la distruzione della seconda Morte Nera e la morte dell'Imperatore Palpatine e di Darth Vader. Luke Skywalker (Mark Hamill), ultimo Jedi vivente e principale autore di quella vittoria, è scomparso nel nulla. Sia le forze della Nuova Repubblica che quelle del Primo Ordine, eredi dell'Impero, sono alla sua ricerca. Su Jakku sembra esserci una mappa in grado di condurre a Skywalker, così Kylo Ren (Adam Driver) si reca sul pianeta per impossessarsene. Lì si scontra con il pilota della Repubblica Poe Dameron (Oscar Isaac), che ha già nascosto la mappa nel suo droide. Ne consegue una battaglia che uccide numerosi civili. Uno stormtrooper (John Boyega), disgustato dalle gesta dei suoi stessi colleghi, decide di ribellarsi e porta in salvo Poe. I due uomini in fuga incontrano Rey (Daisy Ridley), una ragazza locale che vive vendendo rottami di astronave. Inseguiti dal Primo Ordine, i tre riescono a fuggire rubando un'astronave abbandonata. Si tratta del Millenium Falcon, la nave di Han Solo (Harrison Ford), leader della Repubblica e eroe della battaglia di Endor.

