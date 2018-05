Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi 7 maggio: si tornerà in Calabria?

Striscia la notizia torna in onda oggi, 7 maggio, con nuovi servizi a cominciare dallo speciale Striscia lo striscione dedicato al campionato e finendo a quelli più legati alla cronaca

07 maggio 2018

Striscia la notizia su Canale 5

Novità importanti in arrivo questa sera con la nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico torna in onda oggi, 7 maggio, per un nuovo appuntamento con i suoi fedelissimi e dopo il "mini" incontro di sabato in cui il programma ha lasciato spazio ad Amici 17 subito dopo le 21.00. Questa sera tornerà finalmente nella sua versione maxi per uno degli appuntamenti più attesi del lunedì ovvero Striscia lo Striscione di Cristiano Militello che racconterà a modo suo la giornata calcistica di ieri in cui la Juve ha messo ormai in tasca lo scudetto anche se ancora la matematica non ha chiuso i giochi. Non mancheranno i servizi dedicati al gossip, all'intrattenimento e allo stesso Grande Fratello in onda su Canale 5 in queste settimane.

IL CASO DI NATILE

Grande attesa anche per i casi che più interessano il pubblico e gli inviati che girano in lungo e in largo l'Italia alla ricerca di una causa da abbracciare. In particolare, proprio nell'ultima puntata della scorsa settimana abbiamo avuto modo di conoscere un grave problema che afflige gli abitanti di Natile, in provicina di Reggio Calabria, che stanno vedendo cadere le loro case per via di alcuni lavori fatti a valle per la famosa strada che avrebbe dovuto collegare la costa tirrenica alla jonica passando da bovalino. L'inviato di Striscia ha annunciato che si tornerà a parlare dell'argomento per cercare le responsabilità di tali danni nella speranza che le istituzioni facciano qualcosa a riguardo prima che ci sia una tragedia annunciata.

