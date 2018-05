UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO/ Su Italia 1 il film con Colin Firth (oggi, 7 maggio 2018)

Una ragazza e il suo sogno, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Kelly Preston, Colin Firth e Amanda Bynes, alla regia Dennie Gordon. Il dettaglio.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE AMANDA GORDON

Una ragazza e il suo sogno, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere drammatica del 2003 che è stata diretta da Dennie Gordon (Una pazza giornata a New York, Le avventure di Joe Dirt, My Lucky star) ed interpretatao da Amanda Bynes (She's the man, Sydney White - Biancaneve al college, Hairspray - Grasso è bello), Colin Firth (Il diario di Bridget Jones, Kingsman - Secret service, Il discorso del re) e Oliver James (Nata per vincere, Without paddle 2 - Il richiamo della natura, Roadkill). Questo film è un remake della pellicola Come sposare una figlia, diretta nel 1958 da Vincente Minnelli. Il film Una ragazza e il suo sogno, è stato già trasmesso altre volte sui palinsesti televisivi italiani ma verrà trasmesso nuovamente su Italia 1 nella prima serata di oggi, martedì 8 maggio alle ore 21.25. Vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Libby Reynolds (Kelly Preston) e Sir Henry Dashwood (Colin Firth) si conoscono per caso durante un viaggio nel deserto e si innamorano subito. La loro storia d'amore si interrompe però bruscamente a causa dei maneggi di Alistair, un collaboratore di Sir Henry che intende sfruttare la sua influenza politica. Libby torna così negli Stati Uniti incinta di Henry, senza che lui ne sappia mai nulla. Quando Daphne (Amanda Bynes), la loro figlia, arriva a 17 anni, vuole finalmente scoprire chi sia il suo vero padre e decide di trovarlo e conoscerlo. La ragazza parte così per Londra, senza informare la madre, per presentarsi a Sir Henry. Arrivata nel Regno Unito conosce Ian Wallace (Oliver James), un musicista di passaggio. Mentre i due chiacchierano Daphne vede alla tv un servizio proprio su Sir Henry, in procinto di sposarsi. La ragazza perde quindi la sua fiducia. La comparsa di una figlia diciassettenne potrebbe rovinare la vita di suo padre, che evidentemente sta per formare una nuova famiglia. Ian però insiste perchè Daphne riesca finalmente a coronare il suo sogno. La ragazza si presenta così, la mattina seguente e senza preavviso, alla residenza di Sir Henry....

