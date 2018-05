Uomini e Donne/ Gemma Galgani, nuovi piani in vista dell’estate? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Gemma Galgani, sempre pià vicina a Marco, potrebbe decidere di lasciare il parterre in vista dell’estate...

07 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

L’estate è ormai vicina anche per i protagonisti del trono over, che pur se non ufficialmente invitati a fare una scelta così come accade per i protagonisti più giovani di Uomini e Donne, potrebbero voler lasciare il parterre in coppia per passare un’estate in compagnia. A dare il via a questo proposito, come già accaduto nelle precedenti edizioni, potrebbe essere proprio Gemma Galgani, che dopo aver incontrato il giovane Marco è pronta a dare il via a una nuova storia d’amore lasciandosi alle spalle tutti i suoi trascorsi con Giorgio Manetti e Marco Firpo. Infatti, a dispetto dei tanti rumors diffusi nelle ultime ore su una love story fra la dama e il gabbiano, Gemma sembra più che mai intenzionata a conoscere il suo nuovo pretendente, che nel corso di una romantica esterna le ha già dichiarato tutto il suo amore. Sarà proprio lui il cavaliere con il quale Gemma Galgani lascerà il parterre del dating show di Maria De Filippi o alla fine i ricordi del passato prenderanno il sopravvento?

SOSSIO ARUTA E URSULA, È AMORE?

Il tira e molla fra Ursula e Sossio Aruta continua a coinvolgere i tanti telespettatori di Uomini e Donne, che continuano a domandarsi se la nuova arrivata possa essere o meno la donna giusta per l’ambito calciatore. Lei, fra un dubbio e l’altro, non disdegna l’ipotesi di legarsi a lui in maniera concreta, anche se attualmente a frenarla è la mancanza di esclusiva che coinvolge il loro rapporto. Sossio Aruta, infatti, non sembra intenzionato a rinunciare alla possibilità di incontrare nuove dame e proprio questo aspetto potrebbe essere la crepa in grado di mandare all’aria il loro rapporto. Ursula, infatti, ha recentemente ammesso che non le dispiacerebbe essere l’unica a frequentarlo, ma vorrebbe che lui prendesse questa decisione senza che nessuno lo forzasse: “Mi piacerebbe che mi concedesse l’esclusiva senza che gliela debba chiedere”. Riuscirà Ursula a convincere Sossio Aruta a lasciare il programma una volta per tutte?

