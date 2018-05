Uomini e Donne/ Nilufar vicina alla scelta, la registrazione nei prossimi giorni? (Trono classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar potrebbe essere vicina alla scelta, ecco tutti gli indizi social a sostegno di questa teoria e le ipotesi condivise dai...

07 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Nilufar Addati a Uomini e Donne

Al via oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, che porterà alcuni fra i protagonisti più amati di questa edizione a un passo dalla scelta. Se Nicolò Brigante ha infatti messo la parola fine sul suo lunghissimo trono lasciando il parterre con Virginia Stablum, ora la palla passa a Sara Affi Fella e Nilufar Addati, che dopo aver accompagnato il pubblico di Canale 5 nel corso di buona parte di questa edizione, proprio in questa settimana potrebbero registrare la loro scelta. A confermarlo, è il Vicolo delle News, che ha scoperto da qualcuno molto vicino alla redazione di Uomini e Donne che nei prossimi giorni una delle due troniste raggiungerà la villa per registrare la sua scelta, così come fatto recentemente dai suoi predecessori. Ma chi fra Sara e Nilufar ha le idee così chiare da poter porre fine al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi? I fan del programma non sembrano avere dubbi e, nelle ultime ore, tutti i sospetti si sono concentrati su Nilufar, probabilmente intenzionata a non lasciarsi scappare Giordano un’altra volta.

NILUFAR "SCOMPARE" DA WITTY, LA SCELTA È VICINA!

Secondo una serie di rumors diffusi in rete nelle ultime ore, la prossima a effettuare la sua scelta e a lasciare il suo posto sul trono classico potrebbe essere Nilufar Addati. Il profilo della nota tronista di Uomini e Donne nelle ultime ore è infatti scomparso dalla sezione che “Witty” dedica ai “protagonisti del momento, ma come suggerisce Il Vicolo delle News, compare fra quelli dei tronisti che hanno già lasciato il programma. Di conseguenza, nelle ultime ore sono in molti a ipotizzare che Nilufar abbia fatto la sua scelta, che potrebbe essere ricaduta su Nicolò Ferrari o su Giordano Mazzocchi. Meno accreditata l’ipotesi di un abbandono improvviso del programma, anche se non è da escludere l’ipotesi che l’assenza del suo profilo sia causata da un problema tecnico. A suggerire che Nilufar abbia fatto la sua scelta, anche l’attuale status del suo account Instagram, che contrariamente al regolamento imposto dallo show, di recente sembrerebbe nuovamente attivo.

