WALKER TEXAS RANGER: COLPO GROSSO A FORT WORTH/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi, 7 maggio 2018)

Walker Texas Ranger:Colpo grosso a Forth Worth, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris e Clarence Gyliard, alla regia Wirgil W Vogel. Il dettaglio.

07 maggio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST CHUCK NORRIS

Walker Texas Ranger:Colpo grosso a Forth Worth, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 7 maggio 2018 alle ore 16.45. Una famosa serie che nell'anno del suo esordio, ebbe un film definito in gergo 'pilot', cioè un episodio che è a tutti gli effetti un vero film cui successivamente seguiranno gli episodi canonici di durata inferiore. Il pilot della fortunata serie 'Walker Texas Ranger', uscì nel 1993 con il titolo 'Walker Texas Ranger:Colpo grosso a Forth Worth'. Da quel film seguirono poi i successivi episodi ma 'Walker Texas Ranger: Colpo grosso a Forth Worth', ha il merito di avere lanciato un personaggio popolare anche in Italia, amato in tutto il mondo, un vero giustiziere dell'uppercut facile e dal grande senso della giustizia interpretato da Chuck Norris. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WALKER TEXAS RANGER: COLPO GROSSO A FORT WORTH, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il ranger Cordell Wolker (Chuck Norris), assieme al collega Robert Mobley, sedano una rissa all'interno di un bar della contea di Dallas, il cuore ricco dei petroliferi texani. La rissa è provocata e condotta proprio da Cordell Walker, mai pago nell'usare qualunque mezzo al fine di determinare la giustizia, anche condotta con mezzi personali, nella lotta contro il crimine con durezza in un paese duro e con leggi ancora legate al mondo dei cow-boy. Cordell è in effetti un cow-boy moderno ma con quello spirito di giustizia da frontiera. Nella rissa coinvolgono quattro criminali per arrestarli, lo scopo era chiaro sin dall'inizio, ma ciò sarà fonte di guai per la coppia di agenti. Passa un po' di tempo ed una gang bandita colpisce la Multinational Hank, sul posto interviene l'agente Mobley, collega ed amico di Wolker, che viene freddato scatenando istinti di vendetta nel rude Cordell, un agente dal sangue freddo ma che con Mobley condivideva incarichi operativi e una profonda amicizia. Al posto dell'agente ucciso la polizia di Dallas affida a Cordell Walker l'agente James Trivette e non sarà amore a prima vista tra i due. Il nuovo agente è un ex stellina di football, Cordell vuole imporre la sua personalità, ma durante le indagini per sgominare una banda che si è prefissa di rapinare quattro importanti banche, tra i due nasce una profonda amicizia che si cementerà puntata dopo puntata. Cordell cerca vendetta, la banda che rapina banche ha in se membri di quel commando che uccise il precedente collega ed amico? Suspense sino alla fine dell'episodio ...

© Riproduzione Riservata.