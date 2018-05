A SUD OVEST DI SONORA/ Su Rete 4 il film con Marlon Brando (oggi, 8 maggio 2918)

A sud ovest di Sonora, il film in onda su Rete 4 oggi, martedi 8 maggio 2018. Nel cast: Marlon Brando, Anjanette Comer e John Saxon, alla regia Sidney Furie. Il dettaglio della trama.

08 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MARLON BRANDO

Il film A sud ovest di Sonora va in onda su Rete 4 oggi, martedì 8 maggio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola di genere western che è stata interpretata da Marlon Brando, Anjanette Comer, John Saxon, Emilio Fernandez e Frank Silvera nei panni dei protagonisti principali del film. La pellicola è stata diretta nel 1966 da Sidney Furie, regista hollywoodiano già Noto per aver portato al successo film come Superman 4, La signora del blues, Colpo su colpo, Impatto devastante e più di recente Detention e Direct Action. La sceneggiatura è stata invece curata da James Bridges, sceneggiatore americano di film come L'ora di Hitchcock, Colossus The forbin project, Sindrome cinese e Cacciatore bianco, Cuore nero. Le musiche furono invece affidate ad Afrique Skinner che nel corso della sua carriera ha curato le colonne sonore di pellicole come Sherlock Holmes e la voce del terrore, Abbandonata in viaggio di nozze e Lo specchio della vita. Ma vediamo insieme la trama del film.

A SUD OVEST DI SONORA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Terminata la guerra di secessione, Matt può fare ritorno nel suo paese di origine dove sogna di avviare un'attività legata all'allevamento di bestiame, in particolar modo di cavalli. Inspiegabilmente però, il suo cavallo, a cui è tanto affezionato, gli viene sottratto da un criminale proveniente dal Messico e noto come Medina. Matt non ci sta ed è più che mai deciso a ritrovare Medina e recuparare il suo amato cavallo. Tuttavia la sua ricerca si trasformerà presto in un vero e propro incubo. Nel corso del suo viaggio, infatti, viene rapito e spinto con la forza a prendere parte ad un duello a braccio di ferro con un losco individuo. Chi ne uscirà sconfitto verrà punto da una coppia di scorpioni velenosissimi. Il combattimento finisce nei peggiori per Matt, che viene punto a morte da uno degli scorpioni. In suo soccorso accorrera' però la dolce Trini, compagna di Medina che inizia ad affezionarsi a Matt, affascinata dalla sua indole da gentiluomo e così diverso dall'uomo al quale è legata.

© Riproduzione Riservata.