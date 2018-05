ALDO MORO. IL PROFESSORE/ Su Rai 1 il film con Sergio Castellitto per i 40 anni dalla morte dello statista

In occasione dei 40 anni dall’uccisione del presidente della Dc, Rai 1 propone il film "Aldo Moro. Il professore", con Sergio Castellitto. Appuntamento questa sera, 8 maggio, alle 21.25.

08 maggio 2018 Luigi Laguaragnella

Sergio Castellitto è Aldo Moro

Per i quarant'anni dall'omicidio di Aldo Moro, la Rai intende celebrare e ricordare il politico rapito e ucciso dalla Brigate Rosse a Roma. Un modo per far luce su una delle pagine più tragiche della storia italiana, ma anche per ricordare la figura di uno dei primi ministri più stimati della nostra Repubblica. Questa sera, martedì 8 maggio, Rai 1 celebra il quarantennale non solo dal punto di vista storico, ma intende far conoscere anche l'aspetto umano e professionale di Aldo Moro. In prima serata andrà in onda il film "Aldo Moro. Il professore" e a prendere il ruolo del politico sarà Sergio Castellitto. Si tratta di una docufiction realizzato dalla regia Francesco Miccichè con il Coordinamento editoriale di Giovanni Filippetto e la sceneggiatura firmata da Franco Bernini. Il film tv è una coproduzione Rai Fiction – Aurora Tv.

ALDO MORO. IL PROFESSORE, LA TRAMA DEL FILM

Il docufilm di Rai 1 punta a tener viva la memoria di Aldo Moro, esaltando la sua figura di professore, dislocandolo dal ruolo di politico. Aldo Moro è stato un professore preso l'Università La Sapienza di Roma (fu docente di diritto penale), si è impegnato per tutta la sua vita al rispetto della legalità rimanendo sempre aperto al dialogo. Era un uomo del sud che ha puntato al valore dello studio e della cultura riuscendo poi ad essere uno dei protagonisti della nostra politica. "Aldo Moro. Il professore" cerca di vedere la sua figura anche dalla parte degli studenti nel docufilm interpretati da Filippo Trabassi, Valentina Romani e Andrea Arcangeli. In una delle lettere scritte durante la priogionia, Aldo Moro ha scritto alla moglie Eleonora detta "Noretta": "Per l'Università prega Saverio Fortuna di portare il mio saluto affettuoso agli studenti ed il mio rammarico di non poter andare oltre nel corso".

