Aida Nizar/ Litiga con Lucia Bramieri e Luigi Favoloso, ma conquista i social (Grande Fratello 2018)

Aida Nizar è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.

Aida Nizar

Aida Nizar è stata ancora al centro di un litigio notturno al Grande Fratello 2018. Questa volta in modo indiretto, ma comunque sempre con lo stesso esito. Anche se la spagnola ha pianto di felicità, è riuscita a scatenare una baraonda nella Casa, alimentando il fuoco già acceso fra Luigi Favoloso e Mariana Falace. Il tutto grazie a una frase urlata da una fan della spagnola, in cui ha affermato che l'Italia la ama e che il gruppo più grande ha cercato di nascondere per evitare che la concorrente riprendesse a urlare mantra e ringraziamenti. La situazione in modo inevitabile è sfuggita di mano, tanto che Aida ha accusato Luigi di essere un “bacarozzo”, in grado di comportarsi in modo gentile in certi momenti e poi pugnalare alle spalle negli attimi successivi. La spagnola non ha infatti dimenticato che l'ex fidanzato di Nina Moric ha affermato in settimana di poter anche pensare di poter uscire con lei una volta terminato il reality, parole che Favoloso ha negato di fronte al resto del gruppo. La Nizar gioca da sola fin dall'inizio, ma potrebbe aver trovato in Mariana un'alleata. La modella infatti dimostra di credere alle parole della concorrente e di non aver gradito le parole che Lucia Bramieri ha usato contro la spagnola negli ultimi giorni. Non va dimenticato infatti che Aida ha sottolineato in modo aperto alla milanese di provare schifo nel vedere che è invidiosa e gelosa di lei e che è finita a piangere a dirotto in seguito alle parole al vetriolo che le ha detto la Bramieri.

Aida conquista i social

I fan del GF 2018 non smettono di supportare Aida Nizar Delgado, la concorrente spagnola che è riuscita a creare un maremoto nella Casa. Sui social sono tante le manifestazioni d'affetto dirette alla concorrente, come evidente dall'hashtag spesso in tendenza #IoStoConAida. Alcuni telespettatori tifano solo per la gieffina, mentre altri sperano di vederla presto in coppia con Alberto Mezzetti. Chi ha seguito con attenzione le mosse del Tarzan di Viterbo ha invece intuito che il concorrente sembra oscillare dal gruppo degli altri inquilini ad Aida a seconda della convenienza del momento. La stessa spagnola ha intuito che Alberto la sta usando per ottenere i riflettori puntati addosso, così come Simone Coccia Colaiuta. Del resto la Nizar sembra aver intuito al volo le personalità di tutti i concorrenti della Casa, un particolare che la rende più forte rispetto al gruppo più folto. Questo vantaggio le permette anche di capire verso chi scagliarsi per sfaldare il gruppo: per ora i suoi bersagli principali sono Lucia Bramieri e Luigi Favoloso. Con entrambi ci sono stati contrasti diretti e indiretti e il risultato sembra sempre lo stesso: Aida è in grado di sfasciare il gruppo.

La strategia di Aida

Sembrano non esserci dubbi sulla salvezza di Aida Nizar Delgado al televoto di questa sera. I fan del GF 15 sostengono in gran numero la vittoria finale della spagnola e a meno che non cambino improvvisamente le dinamiche del suo gioco, è facile anche che riesca ad arrivare in finale. Soprattutto se si considera quanto avvenuto ieri sera con Luigi Favoloso, che dopo essere scoppiato in urla contro Mariana Falace, ha minacciato di uscire dalla Casa prima di scoprire l'esito del televoto. Per ora il gioco della Nizar è piuttosto lineare e passa dallo scoprire i punti deboli degli avversari fino a fare leva sulle fratture già esistenti all'interno del gruppo. Esemplare il suo comportamento in settimana: in vista della nomination, ha cercato di far parlare gli altri per creare un clima disteso, attaccando poi la persona che ritiene più debole e con cui deve vedersela al televoto. Questa potrebbe essere la strategia che adotterà anche nei prossimi giorni, dato che il gruppo potrebbe deciderla di farla andare in nomination ancora una volta.

