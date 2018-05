Aida Nizar, furto al supermercato? / Video: la bufala a Matrix, ma la gieffina esibisce lo scontrino

Accusata di aver rubato in un supermercato, Aida Nizar si è difesa presentando lo scontrino degli acquisti. I suoi avvocati hanno inoltre presentato una denuncia per...

08 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Aida Nizar

Complice un servizio andato in onda a Matrix Chiambretti, Aida Nizar è recentemente finita nuovamente sotto la lente di ingrandimento a causa di un presunto furto in un supermercato. A supportare questa tesi anche un video choc trasmesso nel corso della trasmissione, dove si vede l'attuale concorrente del Grande Fratello 15 mentre afferra alcuni vasetti di yogurt e una bottiglietta d'acqua dagli scaffali di un supermercato e li mette in borsa. "Poco fa ci è arrivato un filmato dalla televisione di Ibiza, ve lo mostro", ha annunciato Chiambretti nel corso del suo programma su Canale 5, dove ha inoltre dato spazio ai commenti della presentatrice di "Salvame" (lo show che ha diffuso la notizia) intenta a sottolineare come la Nizar si premurasse di distrarre l'addetta agli scaffali, probabilmente al fine di non farsi pizzicare con le mani nel sacco. Nel corso del programma di Chiambretti a prendere le difese del ciclone spagnolo è stato uno dei suoi più accaniti detrattori, Cristiano Malgioglio, che a sorpresa ha cercato di minimizzare quanto visto nel filmato: "Ma cosa vuoi che sia? L’altro giorno ho preso un paio di calze e ho dimenticato di pagarle".

LA RISPOSTA DEI SUOI LEGALI

Cosa c'è di vero dietro al presunto furto di vasetti di yogurt e acqua che Aida Nizar avrebbe messo a segno in un supermercato di Ibiza? La risposta a questa domanda arriva direttamente dalla Spagna, dove qualche mese fa è stata pubblicata la notizia di una denuncia che l'attuale concorrente del grande Fratello 15 avrebbe presentato nei confronti del programma "Salvame" per la diffusione del video. A supporto della sua tesi di innocenza, il ciclone spagnolo ha esibito gli scontrini che attestano il pagamento della merce per la quale è stata accusata di furto, il tutto mentre fonti spagnole rivelano che i legali di Aida Nizar avrebbero intrapreso un'azione legale nei confronti del supermercato che ha inviato alla rete televisiva il materiale video. Gli avvocati hanno inoltre diffidando chiunque ad accostare alla loro assistita termine ladra; ma come mai questa bufala, a distanza di mesi, è finita nel noto programma di approfondimento di Canale 5? A questo link è possibile visualizzare il filmato incriminato.

© Riproduzione Riservata.